その嫉妬、本命サイン？男性が本命女性に“独占欲”を見せる瞬間
男性とのやり取りの中で「そんなことでヤキモチ焼くの？」と思うような場面ってありませんか？実はそれ、彼なりの“本気サイン”かも。男性は本命女性に対してだけ、「他の男に取られたくない」と独占欲を見せることがあります。そこで今回は、男性が無意識の内に“独占欲”を見せる瞬間を紹介します。
他の男性の話題に反応が過剰
あなたが他の男性の話をした途端、途端に男性が「その人、誰？」「なんで仲いいの？」と表情が曇ったり、テンションが下がったりしていませんか？それは、本命相手だからこそ気になってしまっている証拠。あなたに興味や好意がなければスルーするはずの話題だからです。
“遠回しな確認”をしてくる
「最近アイツとよく一緒にいるよね」「彼と仲良いんだ？」など、男性が他の男性との関係性を勘ぐるような言い方をしてくるのも独占欲の表れの１つ。直接的に問い詰めないのは、嫌われたくないからこそ。その男性にあなたを取られないか、男性としては気が気ではないのでしょう。
予定や行き先を気にするようになる
「今日はどこ行くの？」「誰と会うの？」と聞かれる頻度が増えたら、それは“あなたのことを気にして仕方がない”状態。男性は本命女性に対しては、できる限り行動や交友関係を知っておきたいという気持ちが働きます。
男性の“ちょっとした嫉妬”には、本命女性を守りたい・そばにいてほしいという想いが隠れています。その不器用な愛情表現を、うざいと切り捨てるのではなく、“大切に思われている証”として受け止めてみてくださいね。
🌼行動１つで真意がわかる。無意識の仕草から読み解く「男性の本音」