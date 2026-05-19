彼がもっと虜になる！男性に自然と尽くされる女性が「やっていること」
「彼からもっと愛されたい」と思ったとき、つい彼に変わってほしいと望んでしまいがち。でも、男性から尽くされる女性は接し方を少し工夫しているものです。そこで今回は、男性に自然と尽くされる女性が「やっていること」を紹介します。
心地よく甘えられる“素直さ”を持つ
尽くされ上手な女性は、自分の弱さやお願いを自然に見せることができます。「これお願いしてもいい？」と軽やかに頼むことで、男性に「応えたい」という気持ちを引き出すのです。ポイントは、甘えた時に感謝の言葉を添えること。そうすると、わがままではなく“可愛い甘え”として伝わるでしょう。
愛情表現を自分からも届ける
男性は照れ屋な人も多く、愛情を行動で示す傾向があります。だからこそ女性からも「好き」「ありがとう」と言葉やスキンシップで伝えることは大事なこと。自分から与えることで、彼も徐々に愛情表現を返す努力をするようになっていくでしょう。
褒めて男性の自信を育てる
男性は褒められることで自信を持ちますし、自分を褒めてくれた女性にもっと尽くしたくなります。なので、「頼りになる」「本当に助かった」など、具体的な褒め言葉と感謝の言葉をセットで伝えると効果的です。
尽くされ上手な女性になりたいなら、どんな恋愛テクよりも今回紹介した方法が有効です。ぜひ普段から意識して、男性にとって手放せない存在になっていきましょうね。
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