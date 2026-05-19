交際前からわかります。「窮屈な恋愛」になる可能性が高い男性の特徴
交際するとなぜか窮屈さを感じさせる男性っていませんか？
そこで今回は、「窮屈な恋愛」になる可能性が高い男性の特徴を紹介します。
｜詮索や束縛が激しい
「他の男性と一切関わらせたくないから」という一方的な思いで、あなたの行動を詮索や束縛してくる男性は要注意と言えます。
普通は愛する女性の自由を奪うことを考えないものなので、これは愛情行動ではなく、執着心が強すぎるがゆえの行動。
｜女性のスケジュールを詳細に把握しようとする
上述の行動と被るところがありますが、「明日は仕事何時まで？」とか「家に着いたら連絡して」と、女性のスケジュールを詳細に把握しようする男性も要注意です。
あなたの行動パターンを把握しておいて、少しでも不審な点が見られたら女性の浮気を疑うことさえあるでしょう。
また、行動パターンを理解しているので、「今ここに行けば会えるから」と会う約束もしてないのに、突然姿を現すようなことさえすることがあります。
｜連絡の頻度が高すぎる
LINEやメールを確認したら、同じ男性から何件も立て続けにメッセージが入っていた、なんて経験ありませんか？
交際当初だと「マメに連絡をくれて優しい」と感じるかもしれませんが、本当に優しい男性なら、「まだ返信できる状態じゃないんだ」と察して、あまりメッセージを立て続けに送るようなことはしないもの。
そういう男性も執着心が強いところがあるので、もし交際前にそういう傾向があることがわかったら、上手く関係をフェードアウトできるように行動するべきです。
今回紹介した男性の行動は愛情ゆえの行動とは言えないので、ぜひ交際前に男性の本性をきちんと見極めるようにしていきましょうね。
🌼見た目タイプでも要注意。彼氏として「不向きな男性」の特徴