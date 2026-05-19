「離婚するつもり」は本当？既婚男性がやりがちな“期待を持たせるだけ”の言動
「ちゃんと考えてるよ」「今すぐは無理だけど、いつかは…」
そんな男性の言葉を信じて、不倫関係が続いているケースは少なくありません。はっきり否定しない形で、男性は関係を終わらせないための“期待を残す言動”をやりがちです。
未来の話はするのに、具体的には進まない
「一緒になれたらいいよね」という話は出るのに、時期や行動は曖昧なまま。本当に状況を変えようとしている場合は、小さくても現実が動き始めるものです。実現に向けて動かない話だけが増えていくときは、“希望を繋ぐための言葉”になっていることがあります。
“今は動けない理由”を繰り返す
仕事、家庭、子ども、タイミング。動けない理由は、状況によっていくらでも出てきます。もちろん簡単な問題ではありません。ただ、長い間ずっと同じ状態が続いている場合、“関係を続けるための説明”になっているだけでしょう。
失う選択・決断をしない
別れを匂わせることはあっても、実際に何かを失う選択や決断はしない男性も。その結果、“いつか変わるかもしれない”という期待だけが残っていくことになるでしょう。期待がある限り、不倫関係は終わりにくくなるものだからです。
期待を持つこと自体は自然なこと。ただ、大切なのは“何を言われたか”ではなく、“現実がどう動いているか”です。言葉だけで状況が変わらない事実に、その関係への男性の本音が表れています。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼自信満々に見えるけど…。不倫を繰り返す男性が“本当に怖れているもの”