「寝ても疲れて見える…」40代以降で増える“疲れ顔”問題とは
「しっかり寝たはずなのに、なんだか顔だけ疲れて見える」と感じる朝が増えていませんか？40代以降になると、以前より“疲れが顔に残りやすい”と感じる人は少なくありません。特に最近は、スマホやPC時間の増加、睡眠の質低下、乾燥などが重なり、“なんとなく疲れて見える状態”が続きやすくなっています。だからこそ今の大人美容は、“隠す”より、“疲れて見えにくい状態を整える”方向へ変わりつつあるのです。
“寝れば戻る”が難しくなる理由
若い頃は、一晩寝るだけで顔色も戻りやすかったもの。でも40代以降になると、乾燥や睡眠不足、目まわりの疲れなどが重なり、“疲れた印象”が残りやすくなることがあります。
“肌の質感”で疲れ顔は変わりやすい
疲れて見える原因は、クマだけではありません。乾燥やキメの乱れで肌の見え方が変わると、顔全体がどんより見えやすくなることも。特に2026春夏は、“厚塗り感”より、“軽いツヤ”や“自然な湿度感”がトレンド。ファンデーションで隠しすぎるより、スキンケアで肌の質感を整える方が、疲れ顔対策として自然に見えやすくなっています。
また、濃すぎるアイメイクより、“透け感のある立体感”を意識した方が、40代以降の大人顔にはなじみやすいでしょう。
“回復しやすい生活”を作ることも大切
疲れ顔対策というと、スキンケアやメイクでと考える人も多いもの。でも実際は、睡眠環境やスマホ時間、食事、ストレス状態など、“生活全体の疲れやすさ”が顔印象へ影響しているケースも少なくありません。
例えば、寝る前のスマホ時間を減らす、湯船に入る、照明を少し暗くする。こうした小さな習慣を積み重ねていくだけでも、“疲れが抜けにくい感覚”は変わりやすくなります。
最近、疲れて見える日が増えたのは、年齢だけではなく、“回復しにくい生活リズム”が関係しているのかも。40代以降は“盛る美容”より、“整えて軽く見せる美容”を意識していきたいものです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はスキンケア・睡眠・生活習慣の一般的知見を参考に編集部で構成しています
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