イングランド・プレミアリーグでアーセナルが03〜04年シーズン以来、22季ぶりの優勝を決めた。

アーセナルは18日（日本時間19日）にバーンリーを1―0で破り、勝ち点を82としていた。一方、2位マンチェスター・シティーが19日（同20日）、ボーンマスと１―１で引き分けて勝ち点を78までしか伸ばせず、1節を残してアーセナルの優勝が決定した。アーセナルはイングランドリーグ通算14度目の優勝で、20度のマンチェスター・ユナイテッドに次ぐ2位。プレミアリーグ発足後は4度目となった。

マンチェスターCの引き分けが決まると、ロンドンの本拠地エミレーツスタジアムに集結した熱狂的なサポーターから大歓声が上がった。MFライスは自身のインスタグラムにチームメートと喜ぶ画像をアップ。「言ったとおりだろ…終わったんだ」と記し、優勝カップとハートマークの絵文字を添えた。

アーセナルは19年に就任したアルテタ監督の下、FA杯を1度、コミュニティーシールド杯を2度制したが、プレミアリーグでは昨季まで3季続けて2位にとどまっていた。今季は堅実な守備とセットプレーの強さを生かして序盤から首位を快走。終盤にマンチェスターCに詰め寄られたものの、ベンゲル監督が率いて無敗優勝を遂げた03〜04年以来の栄冠をつかみ取った。

アーセナルは欧州チャンピオンズリーグ（CL）でも決勝進出を決めており、クラブ史上初の欧州制覇を懸けて30日（日本時間31日）に前回王者パリ・サンジェルマン（フランス）と対戦する。