空腹を我慢するほどダイエットに逆効果？40代以降が見直したい“食欲の整え方”
「お腹が空くまで食べないほうが痩せそう」
そんなイメージありませんか？確かに、食事量を減らすことで短期的に体重が落ちるケースはあります。ただ一方で、“空腹を我慢しすぎない人”の方が、結果として体型をキープしやすい傾向も。特に40代以降は、“食欲を安定させる”方向へ整えていくことが、無理なく続けるポイントになっていきます。
空腹を我慢しすぎると“反動”が出やすい
空腹時間を長く取ると、「食べる量を抑えられている」という感覚を持ちやすくなります。最初は体重変化につながることもあり、ダイエットしている実感も得やすい方法です。
ただ、強い空腹状態が続くと、次の食事で食べ過ぎやすくなったり、甘いものや高カロリーなものを欲しやすくなることも。適度な空腹感は自然な反応ですが、“我慢しすぎる状態”が続くと、食欲の波は大きくなりやすいのです。
“空腹を作りすぎない”人は食欲が安定しやすい
一方で、極端な空腹を避けながら整える方法は、結果として食事量や間食をコントロールしやすくなる傾向があります。例えば、タンパク質を意識的に摂取する、食事を抜きすぎない、空腹時間を長くしすぎない。こうした積み重ねだけでも、食欲の波は安定しやすくなるものです。
ここで大切なのは、“常に食べ続ける”ことではなく、“強すぎる空腹を放置しない”こと。食欲は意思だけではなく、睡眠不足やストレスの影響も受けています。
やせやすい人は“空腹感を暴れさせない”
そして、やせやすい人に共通しているのは、“空腹を我慢しすぎていない”こと。空腹をゼロにする必要はありません。ただ、“強すぎる空腹”を作りすぎないことで、食事や生活リズムは整いやすくなります。
我慢だけで乗り切るのではなく、“食欲を安定させる”視点を持つこと。それが、40代以降のダイエットでは大切になっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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