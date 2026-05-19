“きれいに巻く”はもう古い？今っぽい40代・50代ヘアは「毛先」が鍵
髪をきれいに整えているのに、どこか今っぽく見えないと感じていませんか？実はその原因、“毛先の作り込み”にあることも。2026年春夏はきれいに巻き込むより、“少し動く毛先”がトレンド。大人世代も、整えすぎない空気感を取り入れるだけで、軽やかな印象に変わります。
「内巻き固定」が重たく見えることも
毛先をしっかり内巻きに整えると、まとまり感は出ます。ただ、その一方で“きちんとしすぎた印象”になってしまうことも。
特に最近は、軽さや抜け感を意識したヘアが主流。毛先まで均一に整えすぎると、少し前のヘアスタイルに見えてしまうことがあります。
「少し動く毛先」が今っぽい
今季は、毛先を完全に揃えるより、“少し逃がす”くらいがちょうどいいバランス。軽く外に流れる程度の動きや、やわらかく揺れる毛先を残すことで、今っぽい空気感が出やすいのです。
大切なのは、“巻いた感”を出しすぎないこと。自然に動いて見えるくらいが、大人世代にはちょうどいい軽さにつながります。
「質感」で軽さを作る
今っぽく見せたい時は、毛先の質感も重要です。重たいオイルで束感を作るより、軽めのミルクやバームでやわらかさを残す方が、自然な抜け感が出やすくなります。
ツヤを足しすぎず、“空気を含んだような質感”を意識するだけでも、髪全体の印象は変わるのです。
2026年春夏の大人ヘアは、“きれいに巻く”より“自然に動かす”がキーワード。まずは毛先を整えすぎていないか、見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインやスタイリングに関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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