自身のXで告知

女子ゴルフの河本結（RICOH）が19日、自身のXを更新。「先週のベストドレッサー賞でいただいた賞金で応援してくださっているみなさんにちょっとしたプレゼントを作成中です」と報告すると、ファンの絶賛が止まらなかった。

河本は10日まで行われたワールドレディスサロンパス杯で、見事にメジャー初優勝を飾った。

先週のSky RKBレディスクラシックは11位タイだったものの、ギャラリー投票による「ベストドレッサー賞」に選ばれ、副賞として20万円を手にしていた。

19日に自身のXを更新した27歳。「先週のベストドレッサー賞でいただいた賞金で応援してくださっているみなさんにちょっとしたプレゼントを作成中です」とし、「できたらすぐに会場でお配りしますね」と報告。ファン思いの賞金の使い道に、Xでは賛辞が相次いだ。

「ファン思いの結ちゃん」

「そんな嬉しいお心遣いを」

「こういうファンサは大事 プロでこういう事する人いないもん」

「ファンが会場に殺到しそう」

河本はツアー通算5勝。昨季はメルセデス・ランキング3位、1億3100万3725円の獲得賞金は2位だった。



（THE ANSWER編集部）