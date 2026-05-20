＜天気＞

20日（水）は西から雨になるでしょう。九州と四国は雨、中国地方と近畿はお昼ごろから雨になりそうです。東海は夕方から雨になるでしょう。関東と北陸は日中は晴れますが、夜は雨になりそうです。帰りが夜になる方は傘をご用意ください。東北は晴れるでしょう。北海道は午前中は所々で雨が降りますが、午後は晴れ間がでそうです。沖縄は晴れるでしょう。

＜日中の気温＞

雲が広がるため、19日（火）より低いところが多いでしょう。35℃以上の猛暑日のところはなさそうです。それでも25℃以上の夏日のところは多く、6月並みや7月上旬並みになるでしょう。雨の西日本は日中はムシムシしそうです。

札幌 17℃（平年並み）

仙台 26℃（7月中旬）

新潟 26℃（6月下旬）

東京 29℃（7月上旬）

大阪 27℃（6月上旬）

福岡 29℃（7月上旬）

＜週間予報＞西日本は22日（金）に晴れるところがあり、東日本は23日（土）に晴れるところがありますが、しばらく雨の日が続くでしょう。24日（日）にかけて雨のところが多くなりそうです。関東は21日（木）と22日（金）は気温が上がらず、少しヒンヤリするでしょう。