【九月】見渡すかぎりベンチだらけの老若男女にやさしい街・高崎。4万いいねを獲得した「伝説のベンチ」にもう一度座るため、僕らのドラクエが始まった

読者からのおたよりにコントを添えて答える「読むラジオ」（https://x.com/kugatsu_readio）でもお馴染みのピン芸人・九月さんによる群像Webオリジナル連載「旅する芸人」。第7回の舞台は群馬の高崎です。

連載第1回はこちらからお読みいただけます。

→「「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ」

前回の連載はこちら。

→「「ぜひうちの店でライブを」二つ返事で向かった先に待っていた衝撃の光景…兵庫県三田市で目撃した愛すべきカオス」

椅子

椅子に座った状態で生まれる人はいないし、椅子に座った状態で死ぬ人もきっとそんなに多くない。だけど生きている間は、多くの人が結構な頻度で椅子に座る。僕の人生にしたってそうで、多くの時間を座って生きている。読書するときや勉強するとき、ネタを書くときやエッセイを書くとき、あるいは友達と遊んでいるときでさえ、僕はわりと椅子に座っている。

すると、たぶん僕は椅子に座ることが好きなんだと思う。電車でもなるべく座りたい。その点、東京はまったくだめだ。満員電車ばかりでどうにも座れない。これだから東京一極集中はけしからん。自分も東京にいるくせにそう思う。

ところが！ 最近、僕はこの問題を解決しつつある。「椅子に座る」の定義を広げることにしたのだ。たったそれだけで、ほとんどの満員電車で椅子に座れるようになった。僕がもっともおすすめする万能ライフハック、定義の拡張。みんなも人に生まれたんだもの、主観をブイブイ振り回して、目に映る何だって読み替えちゃいなよ！

では、いかにして僕は「椅子に座る」を拡張したのか。たとえば、あなたが満員電車に乗っているとして、出入り口の扉によりかかり、体重を預けている場合を考えてほしい。あなたは立っているか、座っているか。

物理的な姿勢だけを取り出すなら、立っている。膝は伸びているし、身長ぶんの高さがある。しかし、体重を何かに預け、存在の安定を享受しているという意味では、どうだろう？ あなたの意識は、椅子に座っているのと同じように感じているはずだ。すなわち、「よりかかる」とは、「座る」ということだ！

あるいは、あなたが吊り革を摑んだらどうだろうか。電車の吊り革もまた、あなたの重みを引き受けてくれるし、あなたに安心感をくれる。吊り革をぎゅっと握りしめているとき、あなたの意識はやはり椅子に座っている！

つまり、僕らは身体が椅子に座っていなくとも、意識のうえでは椅子に座ることができるのだ。体重を預けて、存在を託して、ちょっとだけ落ち着ける場所は、案外全てが椅子なのだ。裏を返せば、身体が椅子に座っていても、意識のうえでは立っていることだってありうるだろう。説教されているときとか、面接を受けているときとか。

このように僕らの意識は、身体とは無関係に立ったり座ったりする。この世界に、どうか意識の椅子がいっぱいあったらいいなと思う。そこで一つ、「意識的な意味で最も椅子であるものは、物理的にどんな形をしているのか」という問題にも答えておきたい。僕らの意識は意外となんでも椅子にできる。そのうえで、最も意識的に椅子であるもの、その物理的な形状は何か。

答えは、椅子である。

椅子の形をしたものが、最も椅子である。

常識を疑う思考は、時に常識に回帰する。でも考えてみれば当たり前である。電車のドアを椅子にしたところで、数分に一回開閉するんだから。そんな椅子があってたまるか。椅子は椅子に限る。椅子である椅子に座って生きていきたい。

ベンチの町・高崎

そんな価値観とともに芸人として色んな街を回ると、ときどき憂うことになる。多くの街で、自由に座れるベンチがどんどん減っているのだ。そこには維持費の問題とか、混雑の問題とか、種々の構造的な問題があるのだろうが、だからって嫌である。街のベンチは多いほうがいい。誰かの居場所を許す街のほうがいい。

このとき、これまで訪れてきた街の中で最もベンチが多いのは、群馬県の高崎市だ。正直、圧倒的である。他の追随を全く許さない。

初めて高崎でライブをしたのは2025年の秋のことだったが、高崎駅を降りて3分で目を丸くした。見渡す限り、ベンチ、ベンチ、ベンチ。確実に自動販売機や信号よりベンチが多い。自由に座れる椅子ばかり、ひと休みを許してばかり。これは最高だと思い、僕は色々なベンチを見て回ることにした。

そしてまた驚く。高崎のベンチはただ多いだけでなく、一つ一つがめちゃくちゃお洒落なのだ。花模様をあしらったもの、ミニマルな幾何学模様のもの、カラフルな手形で彩られたもの、モノトーンだけど凹凸があって立体的な構造を持つもの、全てが違うデザインだった。

どのベンチにも作者の名前が記載されていて、群馬県ゆかりの芸術家がデザインしたものもあれば、地域の小学生がデザインしたものもあった。自治体が一丸となって、ベンチの多い街を作っている。みんなで居場所を作りあう。こんなにも豊かなまちづくりがあるだろうか。

僕はたくさんあるベンチのうち、とびきり気に入った「令和2年度・南小5年生」と書かれたベンチに座った。ただそれだけで身体も意識もすっかり落ち着いた。秋の風が頬に気持ちよくて、このベンチに座るためにこの街に来たような気さえした。街を眺めながら、僕はぼんやり考える。

───もしもドラゴンクエストの次回作に「ベンチの町」が出てくるなら、グラフィックのモデルは高崎市になるだろう。勇者はきっと、魔物に奪われた「伝説のベンチ」を取り戻すための冒険をする。伝説のベンチはなかなか見つからないところにあって、やっと見つけたと思ったそのベンチには、結構強いボスが座っている。死闘の末、なんとかボスを倒した勇者は、「伝説のベンチ」を高崎に持ち帰る。大いに讃えられ、お礼にちょっと良い盾かなんかをもらって、次の街へ向かう───。

そういうストーリーが浮かんじゃうくらい、素敵なベンチだった。感銘を受けた僕は、そのベンチの画像をＸ（旧Twitter）に投稿し、ライブ会場へと向かった。

思いがけないDM

開場時間が訪れて、ぞろぞろとお客さんが入ってきた。「どこから来ましたか？」と尋ねると、高崎市、前橋市、太田市、渋川市とか、群馬県の地名が並んだ。自分が住んだことのない街の名前を聞くたび、耳が嬉しい。そこにも人の暮らしがあるとわかる。

後方に座る一人のお客さんを見て、驚いた。高校の同級生が来ていた。当時はあまり話したことがない人だったけれど、顔の雰囲気を覚えている。たぶんそうだ、きっとそうだ。

人前に出る活動をしていると、たまにこういうことがある。きっと「伏線回収」とは言えないような、ささやかな再会。当時から仲良くすればよかったなとか、ぼんやりさみしさもあるけれど、胸の温かくなる嬉しさが勝つ。伏線にすらならなかったものを、回収する感じ。そういうことを繰り返して、僕らは生きている。

ライブが始まる。僕は初めて出会う群馬のお客さんたちと、その同級生に向けてコントをした。最近考えていることはこれですよ、僕はこういう人なんですよ、と自己紹介するようなイメージだった。初めての街ではお客さんもみんな初めてだから、ちょっとずつ雰囲気が固い。だからこそ話しかけるように、歩み寄るように、ゆっくりとコントを進めた。

最近のライブでは、個々のコントが群像劇となって、全体で何らかのストーリーが立ち現れる構成を心がけている。なんだかんだ、そういうのが楽しい。今回のライブのストーリーとしては、「人類以前の文明唯一の生き残りが、山奥に住む怪異となって人々を呪っているが、そいつがアメンボを進化させた超生命・ゲリラ豪雨ンボによって封印され、地域に平和が訪れる」というものだった。同級生はきっと知らない。僕は高校生の頃からそういうことばっかり考えていた。

ライブは盛況に終わり、誰か感想とか呟いてないかしら、とＸ（旧Twitter）を開いて驚いた。高崎のベンチを紹介したポストが伸びに伸び、4万いいねを記録していた。「素敵なベンチですね」「めっちゃいい」などと嬉しいコメントが並んでいる。遠征先で見つけたものがバズる瞬間が、もしかしたら一番嬉しい。僕がその街に存在したことで、何か一つでも誰かの目に留まれば、それが誰かの新しい旅の理由になれば、僕はどうなったって生きていてよかったのだ。

ふと、ダイレクトメッセージの通知が来ていることに気付いた。何気なく開く。

＞突然DMしてすみません。元南小5年で九月さんがポストしてくださったベンチの〇〇のところを塗った者です。当時コロナ禍で街を明るくしようというプロジェクトとしてあのベンチを制作したことを覚えてます！ 気づいてくださってめっちゃ嬉しかったです！

まさか作者に見てもらえるとは！ 知らない街で飛び跳ねそうになる。それにしても、小学生から連絡が来るとは。SNS時代も凄いもんだなぁと思ったところで、いやいや、令和2年の小学5年生ということは、今は高校生くらいになっている計算だから、そりゃSNSもガンガンやっているわな、と納得する。いつまでも小学5年生の奴なんていない。

改めて、文面をたどる。ベンチのルーツを知れたことが嬉しい。令和2年となると、ちょうどコロナ禍が最も苛烈だった時期だ。それならベンチの圧倒的な多さにも説明がつく。おそらく、「密を避ける」という狙いがあったのだ。あれだけベンチがあったなら、隣り合って座ることにはならない。そしてコロナ禍が終わってからは、ベンチが密になったというわけだ。

もう一回座りたい

それから冬が来て、年が明けて、春が来た。4月の中旬、僕は再び高崎市に向かった。二度目の高崎遠征である。同級生にも会えるかもしれない。南小5年生がペイントしたあのベンチにも、もう一回座りたい。

お昼前に高崎市に着き、まずはあのベンチに座っておこうと思ったが、ここで問題が発生する。街にベンチが多すぎて、どれが南小5年生のベンチかがわからない。あんなに素敵なベンチだったのに、一体どこにあったんだっけ。どこもかしこもベンチばっかなのに、あのベンチだけが見つからない。どんどん焦って、さっきからずっと同じ道を行ったり来たりしている気がする。

その日は春の始まりの、妙に日差しが強い日だった。スーツケースを転がしながら街を歩くと、明るい陽気に反比例してどんどん不安になる。そろそろ会場に移動したほうがいい時間かも。いくらなんでも、「ベンチを探しててライブに遅れました〜」なんてことはあっちゃいけない。ベンチはライブ後に見つけよう。宿題を一つ後回しして、僕はライブ会場に向かった。

開場時間になって、お客さんがぞろぞろと入ってきた。その中に、同級生の顔を確認して、小さく手を振った。当時の関わりが薄かったからって、大人になってから会っちゃったなら、もう友達だから。

ライブが始まる。今回のライブのストーリーは、「室町時代、陰陽師とすごろく対決をして負けた男が、罰ゲームとして不老不死になり、人類史全体を目に焼き付け、300億年後に宇宙のどこかで初期のHIKAKINを思い出す」というものだった。小学生がノートに書くカスの童話みたいで気に入っている。僕は一生こういうのがやりたい。

ライブは楽しく終わった。会場の後片付けをしていると、お客さんのうち一人、高崎市内の大学で学んでいたという青年が「僕も手伝いましょうか？」と話しかけてくれた。嬉しい限りである。ちょっと椅子を運んでもらう。

ふと、僕は青年にベンチのことを話した。前回高崎市に来たとき、南小5年生が作ったベンチを気に入ったこと。そのベンチの画像をポストしたら、作者から連絡が来たこと。もう一度座りたくて、そのベンチを探していること。だけど見つからなかったこと。すると、青年は「一緒に探しましょう！」と言ってくれた。気持ちの良い青年である。

「伝説のベンチ」を探して

こうして僕らのドラクエが始まった。会場を出て、タカサキの街でベンチを探す冒険である。しかし、土地勘のある青年をもってしても、正解となるベンチはなかなか見つからない。商店街から大通りから、なんせベンチが多すぎる。RPG初心者はここで詰むのだろう。しかし僕はドラクエの攻略法に明るい。こういうときは壁伝いに虱潰しで探すのが遠回りに見えて最短だ。ドラクエ?のロンダルキアへの洞窟もそうだった。

それから僕らは小一時間、虱潰しの旅を続けた。新しいベンチを見つけるたび、「あれかな？」「いや、あれはプロっぽいデザインですよ」「見てみましょう」「ああ、プロだ…」などと言った。プロであることの、いったい何が悪いのか。それらのベンチも綺麗だったけれど、あの日僕が探していたのは、南小5年生の作ったベンチだけだった。

ニアミスのベンチはあった。「南小1年」「南小4年」などは見つかるのに。「南小5年」だけがない。何で4年生なんだよ。1年早く生まれろよ。知らない街で、何の罪もない小学生に理不尽なことを思う。そんな勇者いねえよ。もしかして僕は旅する魔王なのか？

あまりに見つからないもんだから、僕らは「これってベンチの入れ替わりあるんですかね？」「あるかもしれませんねえ」なんて、そんなわけない推論を始めていた。挙げ句、「自治体がどのベンチをどこに置いてるか、QRコードとかで教えてくれたらいいのに」「本当ですよ、こんな不便なことはない」などと高崎市に責任転嫁を始めてもいた。今思えば、そんなサービスをするはずがない。財政も大変だろうに。

もう帰ろうか、という空気になった。そのとき、青年がぼそっと呟いた。

「もしかして、OPAの方かも？」

OPAの方！？ 僕にはてんで分からないけれど、街に馴染みのある彼には、何らかのマップが見えているに違いない。彼の後を追って、僕らは「OPAの方」へと向かう。ベンチを見つけるたびに、チェックしていく。

「これは？」

「プロですね」

「プロかあ」

「あれも？」

「プロです」

「プロかあ」

「もうないですね」

「残念でしたね」

「あれ、でもあそこに最後の一個ありますよ」

「どれですか？」

「ほらあの、なんか高校生たちが座ってるやつ」

「ああ、あれもベンチか」

見ると、高校生たち数名がベンチに座り、学校の行事かなにかで使うであろう、カラフルな工作をしていた。4月という時期を考えると、部活の新入生歓迎会の飾り付けだろうか。

僕らは、高校生たちの邪魔をしないように、ベンチに近付いて行った。そしてはっきりと、「南小5年」の文字を見た！ 高校生たちが座るそのベンチこそが、伝説のベンチだったのだ！

「あれだ！」

「見つかってよかったです。では、僕はここで」

せいねんは ベンチが見つかると どこかへ行ってしまった！

のこされた くがつは 南小5年生の作った ベンチを ながめた！

「ちょっと そのベンチに座りたいので どいてくれます？」

「我は 魔王なり 立ちたまえ」

いくつか 話しかける言葉は 浮かんだが 話しかけないほうがいい。

だって その高校生たちは 僕よりもずっと そのベンチに すわるべき人たちだ！

「君たちは 高校生のあいだに 会うべき人に会っておくんだよ」 と 小さく念じ くがつは たかさきの町を あとにした！

第8回は6月20日公開予定です。

これまでの連載

第1回：東京

「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ

第2回：札幌

北海道のお客さんと友達になろうとした結果、気づいたらアメンボに知性を与えたい科学者になっていた話

第3回：北九州

九州の北にあるから「北九州」？直球すぎる街の名が物語る、昭和の大合併と歴史の分岐点

第4回：青森県五所川原市金木町

「書く側になりたい」者の前に立ちはだかる壁・太宰治。そんな青森出身の僕が、ファンの聖地「斜陽館」でコントライブをすることに？！

第5回：名古屋

「名古屋に負けた」ウケなくても客が3人でも「夢が叶わない人代表」になりかけても、名古屋でのライブを諦めなかった執念の結果

第6回：兵庫県三田市

「ぜひうちの店でライブを」二つ返事で向かった先に待っていた衝撃の光景…兵庫県三田市で目撃した愛すべきカオス

九月（くがつ）

芸人。全国各地でのコントライブと各媒体での執筆を中心に活動。エッセイ集に『走る道化、浮かぶ日常』（祥伝社）がある。群像Webにて紀行エッセイ「旅する芸人」を連載中。

【連載第1回】「東京に住んでいても◯◯に行ったことがないなんて！」地方出身の僕が上京して衝撃を受けた「東京あるある」のギャップ