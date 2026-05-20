「忙しいから無理です」遅刻、仕事放棄、逆ギレ…現場が凍りついた26歳「高スキルSE」が職場で放った衝撃の一言

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士の私が、企業の皆様から受けるご相談は年々多様化しています。近年は採用コストも上がっており、「採用した社員が思っていた人物像と違って困っている」という相談も少なくありません。

採用のミスマッチはどの会社にも起こり得ますが、ミスマッチが起ってしまった場合、どのように対応すべきでしょうか。今回はこの問題について、物流会社で採用した人材をめぐるトラブルを例に解説します。

（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成したものです）

やりたい仕事だけ進める社員

「人手不足だったので、渡りに船だと思ったんです」

そんな言葉で口火を切ったのはP社の人事課長のAさんでした。P社は大手商社のEC部門の物流を担っており、近年はDXを推進するなかで物流センターのオペレーションを管理する部署の採用を増やしています。今回相談の原因になったBさん（26歳・男性）も、そうした背景のなかで採用されたひとりでした。

「Bは第二新卒で採用しており、弊社に来る前は新卒で入社した大手の製造業で社内SEをしていたと聞いています。私も面接していますが、物おじせず、ハキハキとした印象を受けました。募集してから半年ほどが経ってからやっと来た応募だったので、 正直、審査というほどの審査もせずに採用しました」

Bさんは内定後に、待遇や勤務環境などの条件面をかなり細かく確認をしてきたそうです。前職は「内定時に聞いていた話と実際の就労条件が違った」という理由で退職していたため、それにAさんは疑問をもたずに対応していました。

「正直、かなり細かいなあ、という印象でした。でも、管理部門で細かいことは短所ではありませんし、なにより逃げられたくないという気持ちもありました。Bにお願いする業務を担当していた女性社員が近々産休に入る予定で、入社してもらえなければ引き継ぎができない、という焦りもありました。

Bは優秀に思えましたし、前職でも社内SEとして活躍していたというので、すぐに当社にも馴染むだろうと思ったんです」

ところが、配属後のBさんは期待を大きく裏切るものでした。まず、遅刻が多く、注意しても「道路が混んでいた」といった言い訳ばかりで反省が見られない。任せた仕事を締め切りを過ぎても放置して、それを同僚に指摘されても「気になるなら代わりにやってください」と他人任せで、上司が仕事を依頼しても「忙しいから無理です」と断る。といった具合です。

「いままでうちにはいないタイプで。一方、基幹システムの要件定義や改修のロードマップ、コスト計算などは向いているのか、先取りして仕事してくれます。しかし、そのためのヒアリングをしたり、まとめたり、他部署との調整をする、ということにはまったく手をつけようとしないんです。悪くいえばすべての仕事を机上の空論で組み立てている印象で、自分の業務を自分で限定するので、部署としてはBを持て余す状況に陥っています」

自分の立場に応じた責任を引き受けようとせず、指摘されても改善に向かう姿勢が乏しい。そうした状況がAさんのお話の全体からにじみ出ていました。

「貴社としては、Bさんのことをどうされたいと思っているのですか？」

「指導して改善するならいいのですが。指導役の社員も疲弊している状況ですし、能力というよりも性格が問題だと思うので、指導をして辞めるというならやむを得ないと考えています」

「指導自体はされているのですね？」

「はい。OJT担当のベテラン社員と、最近は課長もフォローに入っています。しかし、何度も同じことを注意していると、どうしても言葉が強くなってしまうようで……。OJT担当者もかなり頭にきているようで、口調が荒くなる様子もみられます。このままだとBがパワハラと言い出しかねないとも思っています」

Aさんは深いため息をつきました。

組織がやりがちな「危ない対応」

ここでまず確認しておきたいのは、Bさんのようなケースは、典型的な「能力不足」として整理できるとは限りません。職場の協働“そのもの”を崩していく点に問題の本質があるからです。

いわゆるスキル不足、能力不足であれば、教育によって改善が見込まれます。多くの企業でOJTや研修を実施する理由は、こうした観点での育成を行うためで、社内で蓄積されてきたスキルの継承を行い、社外の知見を取り入れることで労働者の成長を促すことができます。

しかしBさんのように、そもそも業務に対して誠実な姿勢が見られない、勤怠不良である、社内の協働を阻害するといった「姿勢」に問題がある場合は、企業側がそれをきちんと問題視している、改善する姿勢を示す必要があります。

このような場合に企業がもっともやってはいけないことは、問題が明らかなのにもかかわらず、なにも処分せずに曖昧なままで放置することです。特に「様子を見る」という選択をしがちですが、後述する裁判例を見ても明らかなように、「何もしない」という対応こそが、「もっともリスクの高い選択」になり得ます。

＜この社員はまだ若いから、そのうちに改善されるだろう＞

＜入社したばかりだから、そのうち慣れるかもしれない＞

＜強く言うと辞めてしまうかもしれないし、少し待ってみよう＞

こういった希望的観測によって、注意は口頭で済ませ、記録も残さず、懲戒もおこなわない。結果として、問題はなにも解決しないまま、時間だけが過ぎていくことになります。

問題行動を許容している状態が続けば、社員の生産性にも影響が生じ、彼らが休職や退職をしはじめてようやくBさんの解雇を検討する、という動きでは、Bさんから不当解雇のそしりを受けるリスクが高まります。こうしたリスクを避けるため、また、ほかの社員を守る意味でも、企業としては毅然とした対応が必要です。

具体的には、口頭指導だけではなく明示的に注意・指導をおこない記録を残したうえで、段階的な懲戒処分を検討していきます。最終的な解雇や重い懲戒が有効かどうかを判断するにあたり、企業がそれまでにどのような指導・注意・懲戒を積み重ねてきたかが重視されます。

例えば、労働者が自分に下された普通解雇が無効だとして訴えた裁判（トヨタ系研究所研究員解雇事件 名古屋地判令和2年11月24日） では、企業の解雇は有効なものであると裁判所が認めています。その理由は、企業が段階を踏んだ懲戒処分を含めた指導履歴を残してきたことにあります。本事案では解雇に至るまで、次のような手順を踏んでいました。

（1）労働者が指導を受け入れず、提出した書類の修正や業務指示に従わなかったとして懲戒処分（始末書の提出）を実施

（2）その後、労働者が企業が指示した業務に従事していないこと、産業医との面談の指示に従っていないこと、不必要な離席が常態化しており、かつ業務実態も確認できず、職務専念義務に反しているとして3日間の出勤停止処分に加え、懲戒処分（戒告）を実施

（3）上記（1）、（2）を経ても当該労働者の言動は改善に向かわなかったため、普通解雇処分を実施

当該労働者は「上司らは継続的な就業規則・労働法などに違反しており、自分が内部通報を行ったことによる報復的なものだ」と主張していました。しかし、実態としては下記のような状況にありました。

・各職場で協調性を欠く言動を行い異動も繰り返していた

・企業側は、当該労働者が訴えるパワハラやコンプライアンス違反がないことを説明していたにもかかわらず、当該者は「会社の対応は一方的で、ワンサイドゲームであり、中立公正ではない」と主張。これに企業側は、当該者の考える中立な立場とは何かと尋ねても、明確な回答を示さなかった。さらにその後も執拗に企業側が不祥事を隠しているという立場で、攻撃的な言動を繰り返していた

・業務指示に従わないだけでなく、指示された業務の放棄、理由のない長時間の離席の常態化がみられた。離席を見咎め自席に戻るよう指示されても従わなかった

・企業側は、当該労働者の態度が何らかの疾病によるものという可能性も考慮し、産業医との面談を設定した。

しかし、労働者自身が「優位な立場を利用して私に一方的で偏った対応を取るのは止めて下さい」などと記載したメールをくり返し送り、面談を拒否した。その後当該者は自らが希望した産業医と面談したうえで、外部医療機関を受診したと申し出てきたが、医療機関名は明かさなかった

・企業側としては労働者との対話の機会も設けたが平行線となり、懲戒処分を検討せざるを得ない状況だった

こうした状態で行われた上記（1）〜（3）の処分について、裁判所では「原告（労働者）がハラスメントの通報を行うためであれば、指示された業務を遂行しないことが当然に正当化されるものではない」とし、仮にハラスメントや法令違反にあたり得ることがあっても、与えられた業務を遂行しないことや、指示に従わないことが当然許容されるわけではないことを示しています。

さらに注目すべきは、裁判所が

＜企業側が継続的な指導と段階的な処分をしていたにもかかわらず、原告は、自己の主張に固執して、指示された業務への従事を頑なに拒み続けてきた経過に加え、人間関係を原因として異動を繰り返していたことも考慮すると、原告が本件解雇時の部署で正常に業務に従事することは期待できず、配置転換による改善も期待することはできないと評価せざるを得ない。よって本件解雇は社会通念上相当である＞

と認めたことです。

この内容から裁判所は、当該労働者に問題の所在を説明し、指示された業務に従事するよう注意・指導したうえで、それに従わないため懲戒処分に至ったという「段階的な経緯」を重視しているのが見てとれます。

逆にいえば、企業が問題行動を解決すべき課題として扱わず、注意も記録もせず、懲戒もしないまま放置してしまうと、のちのち「なぜ今さら重い処分なのか」という反論を招きやすくなるのです。

残念ながら、我慢を続け限界に達してある日突然に解雇する組織は、まだまだ多く存在しています。しかしこれこそが、問題行動を長期間黙認していたと捉えられてしまいます。対策に講じず、あとから解雇や重い懲戒を行っても、「そこまで重大なら、なぜもっと早く是正措置を取らなかったのか」と問われやすく、これは法的にも、実務的にも非常に大きなリスクです。

つづく後編の『上司の指示は無視「やりたい仕事だけやる」26歳の問題社員を「揉めずに辞めさせた」まさかの解決策』では、懲戒処分までの正しいプロセスを解説します。

【つづきを読む】上司の指示は無視「やりたい仕事だけやる」26歳の問題社員を「揉めずに辞めさせた」まさかの解決策