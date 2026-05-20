一糸まとわぬアヴァンギャルドな姿も…BLACKPINKジェニーとCHANELの縁、雑誌カバーに登場

BLACKPINKのジェニーが、唯一無二のビジュアルを披露した。

ファッションマガジン『DAZED KOREA』KOREAは5月19日、ジェニーをモデルに起用した6月号のカバーイメージを公開した。

【画像】一糸まとわぬジェニー

今回の最新号は、フロントカバーとバックカバーの両方にジェニーが登場。雑誌全体を通じて一つの視覚的なストーリーを完成させているのが特徴だ。

まず1枚目の表紙では、精巧なストライプパターンが際立つブラックのダブルブレストスーツにネクタイを合わせ、中性的でありながらもクラシックな魅力を放った。

続いて、上下の構図を反転させた実験的な演出が目を引くカットでは、独特なテクスチャーのドレスを纏い、夢幻的な眼差しで正面を見つめ、神秘的な雰囲気を醸し出している。

そして最後の表紙は、大胆なモノクロのコントラストの中、目を覆うネット状のヘアピースとシャネルのロゴリングを活かし、アヴァンギャルドかつアーティスティックなオーラを完成させた。

今回ジェニーは、「シャネル 2026 メティエダール・コレクション」の衣装を自分なりのスタイルで再解釈した。撮影と共に行われたインタビューでは、ブランドに対する深い絆を告白。「シャネルは今でも私にとって非常に意味の深いブランド。長い間、縁を繋いでいるという事実が、いつも特別に感じられる」と伝えた。

さらに、「最初はメゾンの象徴やストーリーを学習する時間だったとすれば、今はブランドへの深い理解を背景に、自分なりのやり方で自然に表現できるようになったと思う」と語り、アーティストとして成熟した観点を付け加えている。

またジェニーは、韓国ファッション界の注目が集まるイベントについても言及。「シャネル 2026 メティエダール・コレクション・ショーは、久々に韓国で開催される意義深い場であるだけに、個人的にも大きな期待を持って待っている」と、目前に迫ったショーへの高揚感を露わにした。

（画像＝『DAZED KOREA』）ジェニー

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。