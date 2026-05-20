「結局転職仲介業ばかり儲かる」異常事態に中小企業はもうウンザリ…新手の人材ビジネス”一人勝ち”のカラクリ

「せっかく手塩にかけて育ててきた経営人材や指導者がどんどん引き抜かれていくので、たまったもんじゃない」

大手自動車会社の下請け企業の社長は、こう肩を落とす。今、日本の労働市場では、「現場の絶望的な人手不足」と「ホワイトカラーの人余り」が同時に起きるという、奇妙な二極化が進行している。

しかし、「人余り」と言われるホワイトカラーの転職市場でも、深刻な問題が進行している。「転職エージェント」が、中小企業の経営をおびやかしているというのだ。

笑いが止まらぬ転職エージェント

「いまや、中小企業に勤務する中堅社員のほとんどが転職サイトに登録しているのではないでしょうか」

社会保険労務士の北見昌朗氏が言う。

「問題は、孫請け企業から下請け企業へ、下請けから元請けへ、人材が流れていることです。大企業も優秀な人が欲しいし、社員も転職のたびに給料が上がっていくから万々歳。でも、中小企業の経営者にとっては深刻な問題です」

企業側が転職エージェントを利用すると、人事担当者は転職希望者がどの企業に勤めているかといった、詳細なデータにアクセスできるという。実際に転職エージェントを利用している大手銀行の幹部が声を潜めてこう語る。

「ある有力地銀について調べてみると、行員3000人のうち、なんと6分の1にあたる500人が転職サイトに登録していました。年齢や性別を絞って検索すれば、ピンポイントで欲しい人材が狙い撃ちできる。彼らはメガバンクによる人材引き抜きのターゲットになっています」

人材は中小零細企業から大手企業へと一方的に吸収されていく。そうした状況の中で、笑いが止まらないのは仲介する転職エージェントだ。

「スポットワーク仲介」の危うさ

「企業がエージェントに支払うマージンは、採用する社員の年収の3割程度と言われています。どの会社も人材流出の問題を抱えており、採用したら、また欠員が出て、また採用する。その都度、エージェントにマージンを支払わなければならない。人材確保のコストが重くのしかかってくるわけです」（前出・北見氏）

一方で、飲食や物流といった現場の人手不足を背景に急成長しているのが、タイミーやシェアフルといった「スポットワーク仲介」だ。

かつて「日雇い派遣」がその役割を担っていたが、社会問題化し、'12年の労働者派遣法改正により原則禁止に。

しかしその後、厚生労働省が「派遣は禁止するが、企業が直接雇用する形を仲介する『紹介』であれば、求人広告と同じ扱いなので差し支えない」という見解を示す。仲介業者がこれに目をつけ、「紹介事業」という立て付けで爆発的に普及したのが、スポットワークだ。

雇用ジャーナリストの海老原氏はそのビジネスモデルの「危うさ」を突く。

「従来の派遣会社は、派遣先から支払われる額の3割を手数料として受け取り、その中から社会保険料や有給休暇のコストを負担し、遅刻や欠勤のリスクも負います。しかしタイミーなどは『紹介』であるため、これらの責任やコストが一切ありません。にもかかわらず、派遣と同じ3割の手数料を取っている。『暴利』と言わざるを得ません」

「業務委託」という形で雇用責任を逃れ…

深刻なのは、労働者への責任の所在だ。派遣であれば、派遣先が契約破棄した場合、派遣会社が休業補償として給与の6割を支払う義務がある。しかし、紹介業であるスポットワーク各社は、待機時間や直前キャンセルが発生しても補償義務を負わない。

「このモデルは、雇用に伴うリスクをすべて回避した非常に危ういものです。実は、大手人材サービス会社もスポットワークへの参入を検討してきましたが、最終的にはコンプライアンス上の懸念から見送っています」（海老原氏）

海老原氏はウーバーなども「業務委託」という形で雇用責任を逃れていると指摘する。

「人手不足」と「人材余り」を燃料に成長する新興人材ビジネス。その「しわ寄せ」は末端へ押し付けられている。

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「週刊現代」2026年5月25日号より

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