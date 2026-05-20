【難解略語】「せんべろ」が何の略か分かりますか？　昭和の大衆酒場文化から生まれた…

突然ですが、「せんべろ」が何の略か知っていますか？

思い出して！

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「千円でべろべろに酔える」でした！

せんべろとは、「千円でべろべろに酔える」を略した造語です。千円前後の予算でお酒をたっぷり楽しめる飲み屋や、そのような飲み方のスタイルを指します。

もともとは作家・中島らもと編集者・小堀純の共著『せんべろ探偵が行く』（2003年）によって広まった言葉とされています。この本では、東京の下町や大阪などの庶民的な飲み屋を紹介しており、リーズナブルに酔えるお店の文化を「せんべろ」と呼んで親しみやすく表現しました。

「べろべろ」はお酒に酔ってふらふらになった状態を表す擬態語で、そこに「千円で」という金額の条件が加わって生まれた表現です。立ち飲み屋や大衆酒場、昔ながらの居酒屋など、安くてにぎやかな場所が「せんべろの聖地」として親しまれています。

近年ではSNSの普及もあり、若い世代にも広く知られるようになりました。物価上昇の影響で「千円ぴったり」は難しくなってきた面もありますが、「気軽にリーズナブルに一杯楽しむ」という文化そのものは、今も日本各地で元気に息づいています！

次回の難解略語もお楽しみに！

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