社会が放置し続ける「部活バス事故の核心」その本質的課題

部活の遠征バスが事故を起こし、北越高校ソフトテニス部の高校生一人が亡くなり、後続の2台も含め26人が重軽傷を負った。

事故の詳細が明らかになるにつれ、運転手が二種免許を持っていない上、最近は複数回の事故を起こしていた事実が浮上。親しい人に「今回を最後に免許返納するつもりだ」と洩らしていたとも伝えられ、なぜこの人物が運転を任されたのか、契約上の問題も含めて責任を追及する報道が続いている。

私はスポーツライターの立場から、部活および青少年スポーツの遠征の現実に焦点を当て、事故の背景と本質的な課題を浮き彫りにしたい。

背景には、部活動遠征費の「予算不足」がある。さらに言えば、限られた予算を直撃する「貸切バス運賃の高騰」がある。この点はあまり言及されていないので、詳しく伝えよう。

安全基準の見直しによって、貸切バス料金が急騰した

私は2010年から18年まで、中学硬式野球（リトルシニア）の監督を務めたので、貸切バスを頻繁に利用した。自ら発注する立場だったから価格の変化を実感的に記憶している。

11年の夏、初めての合宿で東京・武蔵野市から新潟・長岡市に移動した時、往復の貸切バス代は10万円台だった。年に一度、武蔵野市が青少年団体の遠征費を補助する制度も活用できたので、チームと父母の負担は少なくて済んだ。

ところが16年になると、見積もりを依頼した数社からいずれも30万円を超える金額提示を受けた。目が飛び出すほど驚いた。人数割りで父母に負担をお願いするわけだが、前年からの大幅増を説明し、理解を求めるのは難儀だった。その時点で武蔵野市からの補助ももらえなくなっていた。当初は市内在住の選手中心だったが、次第に市外の選手が増え、市の補助要件を満たさなくなったからだ。

なぜ各社ともほぼ倍増したのか？調べると、「安全基準の強化」という背景があった。

規制緩和が招いた貸切バス運賃の乱高下と運転レベルの低下

貸切バスは2000年の規制緩和によって価格競争の時代に入り、格安バスツアーが激増した。規制緩和で事業への参入が容易になり、“ニワカ”バス業社が急増したのだ。2000年には2,864社だったバス業者が、2012年には4,536社に増えた。

過当競争は様々な事故を引き起こした。高速バスの火災が頻発したのは中古車両を無理に使い続け、予算節減のため整備も十分にせず稼働していたからだと後に明らかにされた。

事故も頻発した。これは、バスツアーの需要は増えたが、運転手が慢性的に不足し、充分な訓練と経験を重ねた運転手ではなく、急仕立ての運転手とも言えない運転手がハンドルを握る割合が高くなったからだと指摘された。乗客の命を預かる意識も曖昧、自らの体調管理を厳しく律する意識も低い運転手が乗客を乗せて日本中を走り回っていたのだ。

軽井沢スキーバス転落事故が世間に衝撃を与えた

2012年4月、『関越自動車道高速バス運転事故』が起き、乗客7人が死亡、39人が重軽傷を負った。金沢駅を出発し、途中高岡駅でも乗客を乗せ、新宿に向かう途中の事故だった。43歳の運転手は、人手不足の時に単発で短期雇用され、主に中国人客を対象とした短距離便の乗務を担当。関東・金沢間の長距離乗務はこれが初めてだった。

2016年には長野県内の国道18号碓氷バイパスで定員45人の大型バスが左カーブを曲がりきれず対向車線にはみ出し、ガードレールを乗り越えて道路右側の斜面に転落する大事故が起きた。『軽井沢スキーバス転落事故』として記憶されるこの事故で、乗客・乗員41人のうち15人が死亡、全員が負傷した。亡くなったのは全員が大学生だった。

このバスを運転していた65歳の運転手は、以前の会社では小型バスの運転が中心で、「大型バスの運転には慣れていなかった」と前の勤務先の関係者が証言している。またこの運転手は健康診断を受けていなかったことが後の取り調べで明らかになった。

この事故が大きな社会問題となり、安全基準の見直しが叫ばれるようになった。運転手ひとりが稼働できる時間が制限され、減少傾向にあった有給休暇取得を見直すなど、労働環境の改善が会社側に厳しく求められるようになった。

その結果として、バス業者は過剰な格安販売ができなくなった。安全管理上は歓迎すべきだが、それまで低価格が当たり前だった利用者にとっては、懐を直撃される事態となった。

端的にいえば、安全確保の責任がすべて利用者に請求される形となった。

ひとつ加筆すれば、この事件で運転手の高齢化も課題として共有された。12年の時点で運転手の平均年齢は48.5歳。全産業の平均年齢に比べて6歳高く、60歳以上の割合が16.4パーセントと高いことが問題視された。しかし、それから10年以上経ったいま、この課題は改善されるどころか、高齢化社会を反映して拍車がかかっている。

運転手の問題も、共有はされ、安全基準は厳しくされたが、事実上、現実を改善する施策は何もなかった、だから現実はさらに悪化している、それが実態ではないだろうか。

値上げ分は「利用者が負担するのが当たり前」なのか？

金子恭之国土交通相は12日の記者会見で、部活動などにおける移動の安全確保策について文部科学省と検討する方針を示し、「『将来ある生徒が悲惨な事故で亡くなることが二度と起きないよう、学校教育活動における移動時の安全確保について、どのような対策が効果的か文科省と検討する』と話した」と朝日新聞が伝えている。

今後、移動手段の選定、運転手の安全管理等、部活の遠征・移動に関する規則は厳しく定められ、当事者たちの認識も大きく変わる流れが出来つつある。

だが、そうなれば次に直面するのが「移動予算の大幅増」であり、「誰がその増加分を負担するのか」「学校か、チームか、参加する選手の父母か」という現実的な課題が当事者たちの喉元に突き立てられることになる。

安全を叫んだ金子大臣は、そこまで考慮し、文部科学省と対策を講じてくれるだろうか。

かつて日本のスポーツ界や高校の部活動はある意味大らかで、「校長先生が野球好きだから、野球部の強化に関しては金に糸目はつけない」とか、「甲子園に連れて行ってくれた監督は校内でも特別扱いだ」といった贔屓がまかり通っていた。しかし、ある時期からスポーツ界でも「受益者負担」という言葉がしきりに使われるようになり、「スポーツ強化の特別扱いを許さない」「公平性の観点から、特定のサービスを受ける当事者が自ら費用を負担するのが当たり前」という基準が社会の基盤になった。そのため、特定の部活動だけが学校から多くの支援や補助を受けるような分配体制は認められにくくなっている。結果的に、よほどOB会や後援会組織が資金的な基盤を確保している一部の学校部活動以外は、生徒の親が多額の遠征費を負担するのが前提になっている。

政府や自治体からの補助はないのか？

「安全を確保するための費用」を選手や父母の負担以外の方法で予算化することはできないのか？ 単純に言えば、「部活動や青少年のスポーツ振興は、未来を担う少年少女たちの心身の健全な成長に重要な役割を果たすのだから、国や自治体、あるいは教育関係機関が十分に予算化すればいいじゃないか」という考え方もできるはずだ。

しかし、世間の流れはそうなっていない。

もちろん、国民スポーツ大会（旧国体）やインターハイに出場する遠征費は、自治体や各都道府県の競技団体の予算が充てられる。しかし、今回の北越高校ソフトテニス部の場合のように、練習試合の予算までは公費は面倒をみてくれない。

そもそも、国のスポーツ予算は、読者の多くが漠然と想像しているより遥かに少額だ。

スポーツの熱狂を利用しながら、スポーツに冷たい政治家たち

日本人はスポーツが大好きで、国もオリンピック招致をはじめ、金メダリストや人気アスリートを政権の“人気取り”に利用するなど、スポーツ推進の立場を取り続けているように見える。ところが現実に、国はスポーツに冷たい。スポーツの普及・振興、施設整備、安全管理などに投入する国費は、オリンピックやサッカーW杯、野球のWBCなどの際の「国を挙げての大騒ぎ」を思えばウソのような微々たる予算しかスポーツには回していないのだ。

読者は、東京オリンピックの招致と実施にかかった巨額の費用の報道を嫌になるほど聞かされて、スポーツに無駄な国費や東京都予算が投下されていると憤慨している方も多いだろう。だが、あれはあくまでオリンピックというお祭り騒ぎにかけた費用であり、正しく言えばスポーツの普及振興というより、オリンピックの名を借りた国策や公共事業を展開するための経費だ。

令和8年度、スポーツ庁のスポーツ関係予算は約368億円、昨年度の約363億円より5億円増えたが、依然として「スポーツの国家予算はこんな少額しかない」と呆れるほどの水準だ。

米誌フォーブスは「大谷翔平選手の2025年の年収が約203億円だった」と報じた。大谷選手はたったひとりで、日本のスポーツ国家予算の半分以上を稼ぎ出している。逆に言えば、日本の国家予算はそれほどの額でしかない。

昨年度より5億円増えたのは、中学校の「運動部活動の地域展開等の全国的な実施（拡充）移行」を推進するため、このプロジェクトの予算を31.9億円から49.8億円に増やす必要があったからだと見られる。地域移行の予算が約18億円増やされたのに、全体はわずか5億円増にすぎない。

細目を見るとそのからくりがわかる。例えば「体育・スポーツ施設整備（学校施設環境改善交付金等）」は、前年度の32.1億円から28.2億円に減額されている。「運動・スポーツ習慣化促進化事業」も2億円から1.8億円、「スポーツによる地域活性・まちづくり担い手育成総合支援事業」も1.4億円から1.3億円に減額。他の予算を少しずつ削って、部活の地域移行の予算に回した現実が窺える。

こうした予算の実態を見れば、部活動の遠征費用を国が補助する将来など期待できない。

政治家たちは、国民がオリンピックの金メダル獲得やサッカーW杯での勝利、WBC優勝などで熱狂すれば、その人気をちゃっかり利用するくせに、スポーツ界が必要としている資金援助はしない現実は見過ごされている。

東京オリンピックの実施費用は「スポーツ予算」ではない

東京都がオリンピック（東京2020）を招致し、国がこれを支援した目的も、純粋にスポーツによる国民の心身の健康意識の向上や人々の心のつながりといったスポーツ（オリンピック）によって喚起される目に見えない豊かさや絆を最大の目的にしたのでなく、様々な課題や反対の渦巻く晴海臨海地域や神宮外苑の再開発をオリンピックという錦の御旗を掲げて強行する、そして一部の企業や政治家たちが利権を貪ることが裏の目的だったといまは多くの国民が認識しているだろう。

だから「スポーツにお金を使わせるな」という主張は違う。「だから政治家にスポーツを利用させるな」「本来スポーツに必要な予算をもっと存分に確保できるよう改革しよう」と叫ぶべきではないだろうか。

スポーツは出汁にされているに過ぎない。その熱狂の裏側で、多くの青少年がケガをし、心を病み、今回のような悲劇が起きる現実を彼らは放置している。

「健康スポーツの活性化で国民医療費を削減できる」という説

私は大学の法学部を卒業した後、きちんと体育科学を勉強したくて筑波大学の研究生になった経験がある。その時の忘れられない講義がある。もう50年近く前、私の指導教授が、

「日本の国民医療費はいま約10兆円だが、将来は間違いなくもっと増える。これを減らす方法がひとつある。中高年の日常的な健康スポーツ参加を活発にすることだ。そうすれば、健康寿命が伸びるし、健康な中高年が増える。

やることがなくて、近くの医者の待合室に井戸端会議目当てで行って、いたずらに国民医療費を増やす中高年も減るだろう。だから、国民医療費を払うくらいなら、その分をスポーツ振興予算に回すべきです」

私はこの発想に心地よい衝撃を受けた。まさにそこにスポーツの社会的意義、貢献の大いなる可能性が見えた。しかし、50年経っても、それは社会の共通認識にならない。2023年度の国民医療費はなんと48兆915億円。前年度から1兆3948億円、約3パーセント増加している。

このうちの1兆円をスポーツ予算に回して、国民医療費の増加に歯止めをかける施策を企図してもいいと思うが、スポーツ庁も、文科省も、元アスリートの国会議員もそのような声を上げない。

【後編を読む】「部活バス事故問題」貸切バスの提供システムを国を挙げて整備せよ」

どうしたら日本の多くの橋を救えるのか…いま全国に広がっている「新しい取り組み」