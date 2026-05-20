皇位継承論議で、中道改革連合が旧宮家の男系男子を養子縁組で皇籍に復帰させる「旧宮家復帰案」容認に大転換し、今国会での皇室典範改正が現実味を帯びてきた。しかし、この方針に対しては旧立憲系議員を中心に反発が根強いはずだ。これまで意見集約が難航してきた中道が、なぜここにきて容認へと舵を切ったのか。中道内部で、いま何が起きているのか――。【前後編の前編】

【写真】中道改革連合の小川淳也・代表。ほか、枝野幸男氏や野田佳彦氏も

「旧宮家復帰案」容認に次々と猛反発

中道の「旧宮家復帰案」容認に猛反発したのが、枝野幸男・旧立憲民主党元代表はじめ落選中の同党元議員らだ。旧立憲は枝野代表時代に「女性・女系天皇」容認の方針を掲げ、旧宮家の男系男子だけに皇族との養子縁組を認めるのは、「門地」（血統）などによる差別を禁じた憲法14条の法の下の平等に反すると主張してきた経緯がある。

寝耳に水だった枝野氏がSNSに「万が一にも、天皇制を破壊しかねない旧皇族養子案を認めるなら、お付き合いを仕切れません」と書き込むと、「賛成しかねる」（近藤昭一・元立憲代表代行）、「時代と逆行する」（吉田晴美・元立憲代表代行）と復帰案容認に反対論が噴出。

中道の現副代表・西村智奈美氏も「少なくとも私は『容認』とは異なる意見を述べています」と投稿し、参院立憲民主党の蓮舫氏は「長く長く皇族を離れ、いまの皇室典範で禁止される養子を認めることが『国民の総意』と私には見えないのです」と呼応した。

それを受けて中道は旧宮家復帰案に対する党見解を当初案の「認めることも考えられる」から「制度化することも考えられる」と修正し、5月12日に正式決定した。反対派に配慮して表現を変更したとされるが、復帰案の協議に応じる姿勢に変わりはなく、反対派は納得していない。

「嫌なら党を出ていけば良い」と突き放す声

この方針転換の立役者が同党の「安定的な皇位継承に関する検討本部」本部長の笠浩史氏だ。

「笠さんは旧立憲出身議員では数少ない日本会議国会議員懇談会メンバーで、もともと養子案容認派だ。昨年の総選挙で反対派の左派が大量に落選したのを好機と見て、一気に仕掛けた格好だ。落選議員は議論に加われないし、旧公明はもともと養子案容認論だから反対はしない。皇室問題の責任者だった野田佳彦・元首相や小川（淳也）代表も笠さんに乗った。この際、反対派を切り捨てるつもりだろう」（中道の元議員）

実際、中道に合流した公明系関係者からは、反対派の元議員の動きを「嫌なら党を出ていけば良い」と突き放す声が上がっているという。

中道は総選挙敗北後、立憲民主側と公明側がともに参院議員や地方議員の合流を見送り、来年の統一地方選は別々に戦うことになった。落選議員の離党も相次いでいる。

総選挙落選後に党幹部の姿勢に一貫性がないと批判して中道を離党した藤原規眞・元代議士も中道の養子案容認について、SNSで〈私は先月までこの不敬な政党に所属した。私は履歴書を汚した〉と投稿し、批判している人物だ。その藤原氏に話を聞くと、こう語った。

「笠さんがSNSにアップした本部長取りまとめという4枚の文書の内容を読むと、これでは元議員を含めて旧立憲系の理解はとても得られない、中道は分裂に向かうだろうと思った。私がまだ党に残っていたら、この方針転換を理由に離党を突きつけてますよ」

（後編に続く）

※週刊ポスト2026年5月29日号