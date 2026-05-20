乃木坂46大越ひなの、“埋もれない存在感” 圧巻の美しさ放つソログラビア
28日発売の『B.L.T.2026年7月号』（東京ニュース通信社）の乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」には、大越ひなのが登場する。
【別カット】衝撃の美しさ…強い視線で存在感放つ大越ひなの
毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。大越が同企画に登場するのは、2回目となる。今回は、「集合」をテーマに撮影。団地や鏡張りの空間を舞台に、“同じ景色の中で、それでも埋もれない存在感”を表現した。
均一に並ぶ風景の中で静かに輪郭を放つ姿や、鏡の中で反射しながらも確かな個性を宿す姿など、グループという“集合体”の中で輝きを放つ大越の魅力を切り取った。柔らかさと違和感が同居する、印象的なグラビアに仕上がっている。
なお、表紙・巻頭には日向坂46の正源司陽子が登場する。
【別カット】衝撃の美しさ…強い視線で存在感放つ大越ひなの
毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。大越が同企画に登場するのは、2回目となる。今回は、「集合」をテーマに撮影。団地や鏡張りの空間を舞台に、“同じ景色の中で、それでも埋もれない存在感”を表現した。
均一に並ぶ風景の中で静かに輪郭を放つ姿や、鏡の中で反射しながらも確かな個性を宿す姿など、グループという“集合体”の中で輝きを放つ大越の魅力を切り取った。柔らかさと違和感が同居する、印象的なグラビアに仕上がっている。
なお、表紙・巻頭には日向坂46の正源司陽子が登場する。