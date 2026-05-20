親の遺産を整理し、無事に相続税の申告を終えてホッとひと息……。しかし、数年後に突然、税務署から「お尋ね」が来るケースは珍しくありません。都内に住む会社員のAさん（58歳・男性）もその一人。慎ましく生きていたはずの母の相続から2年後、税務調査をきっかけに見つかった「開かずの金庫」から、なんと〈現金3,000万円〉が見つかりました。タンス預金が及ぼす相続税のリスクと税務調査の実態について、税理士の根津拓矢氏が解説します。

「相続税についてお話が…」申告から2年後、税務署からの連絡

「うちの母は、思いやりのある優しい人でした」

都内に住む会社員のAさん（58歳・男性）は、税務調査の席でそう口にしていました。

亡くなった母は83歳。年金と、先に亡くなった父から相続した預金で慎ましく生活していました。ブランド品にも興味はなく、旅行も近場だけ。近所付き合いを大切にする、ごく普通の高齢女性です。

相続人は長男のAさんと次男のBさんの2人。相続財産は自宅不動産と預金が中心で、別の税理士を通じて相続税の申告も済ませていました。

「これでようやく一段落した」と、兄弟はそう思っていました。

しかし、申告から約2年後、税務署から「相続税について、お話を伺いたいことがある」との連絡が入りました。いわゆる相続税の税務調査です。

慎ましく暮らしていた母の「不自然な出金記録」

税務署が注目したのは、生前の多額の現金出金と父の相続税申告の内容でした。調査当日、税務調査官は机の上に大量の銀行取引履歴を並べました。

「お母さまですが、ここ3年ほど、かなり現金出金が多いですね」

通帳には、定期的にATMから出金している50万円の出金記録が並んでいました。さらに調査官は、母が亡くなる5年前に亡くなった父の相続税申告書を取り出します。

「お父さまの相続時、お母さまは現預金や保険金を約5,000万円相続されていますよね」

Aさんはうなずきました。

すると調査官は「今回の相続開始時点では、その現預金が大幅に減少しています。お母さまの生活状況からすると、使途との整合性を確認する必要があります」と、静かに続けます。

Aさんには心当たりがありません。母は外食も少なく、派手な趣味もない。高額な買い物をしていた形跡もありませんでした。

「そんなにお金を使う人じゃなかったんですが、離れて暮らしていたので詳細はわからずで……」

Aさんがそう説明しても、税務署は簡単には引き下がりません。

税務署は、単に「残高」を見ているわけではありません。「相続した財産が、その後どのように動いたか」まで確認します。過去の相続で多額の財産を受け取っているにもかかわらず、その後の預金残高が不自然に減っていないか。生活実態に対して引き出し額が多すぎないか。頻繁な現金出金はないか。

こうした不審なお金の動きが重なると、「現金化してどこかに保管しているのではないか」と真っ先に疑われます。

そして調査は、思わぬ展開を迎えます。

「母さん、嘘だろ…」開かずの金庫から出てきた〈3,000万円〉

調査官が仏壇の隣にある金庫を指差して言いました。

「こちらの金庫、中身何が入っているかご存じですか？ なかを確認してもよろしいですか？」

Aさんは「実は鍵が見当たらないんです。母から中身も聞いていなくて放置していました……」と申し訳なさそうにうつむきました。

すると、調査官は「では明日、鍵業者を呼んで開けてもらってよろしいでしょうか」と淡々と告げたのです。

翌日、相続人同意のうえ、業者が金庫を開錠。重い扉がゆっくり開くと、なかには茶封筒に小分けされた大量の現金が入っていました。

総額、約3,000万円。Aさんは言葉を失いました。

「嘘だろ、こんな現金を持っていたなんて……」

調査官は現金を確認すると、「こちらも相続財産として申告が必要になります」と冷静に告げました。

結果として、Aさんたちは、追徴課税の支払いと修正申告の手続きをすることになり、すっかり青ざめることになったのです。

家族を想う母の「タンス預金」が招いた悲劇

あとになってAさんが思い当たったのは、母にはある「経験」があったということです。

それは5年前、父が亡くなった際の相続税申告です。当時、相続税の納税や手続きに家族が苦労した経験から、「子どもたちにすぐ使える現金を残しておいてあげよう」と生前から少しずつ引き出し、自宅金庫に保管していたのだと想像できます。

高齢者のなかには、「現金で持っていたほうが安心」「銀行は信用できない」「家族に迷惑をかけたくない」という理由で、タンス預金や金庫保管をする人が少なくありません。

しかし、銀行から引き出していても、その現金は相続財産です。「口座にないからわからないだろう」は通用しないのです。

【税理士が解説】「家族も知らなかった財産」があとから見つかる恐ろしさ

今回、兄弟は本当に現金の存在を知らなかったため、「仮装隠蔽」とは判断されず、重加算税までは課せられませんでした（過少申告加算税と延滞税の負担はあり）。ただし、もし相続人が存在を認識して意図的に隠していた場合は、さらに重いペナルティが課される可能性があります。

近年は、タンス預金や金庫保管の現金について、調査が厳しい傾向にあります。

相続の現場では、「家族も知らなかった財産」があとから見つかるケースは決して珍しくありません。もし自宅に開かずの金庫を見つけた場合は、業者を呼んででも早急に開けてみることをおすすめします。

だからこそ、相続が発生した際には、預金残高だけでなく、生前の入出金履歴や過去の相続財産、自宅保管の現金の有無まで丁寧に確認することが重要です。

税務調査官は、想像以上に細かく「お金の流れ」を見ています。そして、“開かずの金庫”も、決して見逃してはくれないのです。

根津 拓矢

パンタレイ税理士事務所

税理士／行政書士／CFP®／1級FP