「本当に時々夫がありえない爆弾発言をしてくる。辛い

あの……終電すぎちゃって……、帰れなくなった友達二人を家にあげたいんだけど。

って電話かかってきた。なんかもう言葉が出なかった」



【写真】夫はなぜ友達を家に……実際の投稿

夫から夜分にまさかの連絡をもらったつむこさん（@suchan.041）がモヤモヤした出来事をThreadsに投稿。同情のコメントが相次ぎました。



しかも、それが1歳の娘さんが体調を崩して保育園を休んだ日の夜のこと。夫さんは「起きちゃったら面倒見ます」と言ったそうですが、つむこさんは「そうじゃない、そこじゃない」と呆れ果てます。



その後、夫さんは家の下まで二人を連れてきたものの泊めることなく帰したそう。「飲み屋から家までタクシーで3人で乗ってこれるのになぜ自宅へタクシーは無理なんでしょーかね」と、翌朝夫さんに怒りとともに伝えたつむこさん。



「ごめんもうしない」と夫さんは言ったそうですが、どこまで本当に理解していたのかは謎。その後、すぐに娘さんの熱がうつり、しんどい思いをしたそうです。



呆れ返ったつむこさんにお話を聞いてみました。



早退した私が帰ると、そそくさと準備を始めて…

――夫さんからは何時頃に電話が？



0時20分ごろです。子供はもう寝ていて私は一緒に横になってスマホを見ている時でした。



――既に深夜だったのですね。



明確にはもう覚えてませんが、「始発まで居させてあげて」と言ってきました。「非常識な言動なこと理解してる？」って言ったのは覚えてます。「ふつうにありえないよね？ 娘は保育園行けてないし、もう寝てる時間だしやってること頭おかしい！」ってだんだんキレていきました…笑。



――夫さんはどうしても外せない飲み会だったのでしょうか？



主人が、主催メンバーとなってBBQ飲み会（18〜21時）だったようで、BBQは外せないみたいなこと言われましたね。もともと昼飲み→BBQ→二次会？三次会？と、長く飲む予定だったそうです。



――なるほど、幹事の一人だったのですね。



その日、元々私は仕事で主人は休みでした。娘が咳と鼻水が酷く保育園に行けないので主人に娘の保育をお願いしました。そこで「昼飲みは行けない」と友人たち数人に断りを入れてくれました。



日頃から主人と娘を2人にすることが無く、私は娘が心配だったので16時までの仕事を14時30分で早退させてもらいました。私が家に帰ると、娘は高熱が出ていて「早く帰ってきてよかった…」と思っていると、そそくさと出かける準備を始めて。15時過ぎに昼飲みに途中参加しにいきました！ 目が点でした笑。



――その結果、深夜に友達を連れて来られると…。



私が翌朝その話をした時には反省していましたが、その後特に自分から何か話し出したりとかは無かったです。



そもそも、私は仕事を早退して帰って来てたので夕飯の買い物とかもできておらず。朝は病院だのなんだので1日中バタバタしておりご飯もろくに食べれていませんでした。



「夜21時半頃帰宅する」と言っていたのでご飯を買ってきてもらおうと思って待っていたのですが…結局私は何も食べられずに寝ました。



夫はタクシー代も渡したらしいですが、友人からも特に何も言われてません。いい大人なので終電で帰ってほしいです。



――せめて何か一言娘さんを心配する言葉や、つむこさんへの気遣いが欲しかったですね。



自分の子どもが病気なのに、何時間も飲みに行ける神経がわからず、夜中にイライラしてしまいました。電話の後にポッとThreadsでつぶやいた事に対し深夜にも関わらずたくさんの人が主人を叱ってくれてなんだか心強かったです。こんなこと、二度目は無いようにしてもらいたいです。



◇ ◇



今回の投稿に、

「働いて所得あるんだからホテル泊まりなさい」

「漫喫、サウナ、ビジホ、男2人どこでも泊まれるとこはある。病気の赤ちゃんがいる家に泊まりに来る神経がわかりませんね」

「常識なさすぎて腹立ちますね！！！」

「こういうの不思議なんだけど、友達もよく人様の家に泊まろうと思うよね」

「面倒かけるやつが言うセリフじゃない」

「バカだんなも家に入れない、友達二匹もばか。鍵かけてチェーンして着拒否」

「3人もいて、1人くらいまともな考えの人いないの...？？？？？ 」

「いつまで学生気分独身気分なのでしょうか。勝手にやってろ。妻子を巻き込むな」

「わー、絶対無理 来ようとしてるヤツらも非常識。家でもまた飲もうとしてたんだろうな…絶対うるさいし、帰して大正解！」

と、コメントのみなさんも一緒になって怒ってくれていた様子。



しかし中には、

「産後夫が同じ事やって、しかもことわりもなしに…朝起きて赤ちゃんとリビング行ったら他人がいました」

「うちの旦那はもっと狂ってて泥酔して帰れなくなった友達をうちに連れてきて、空いてる部屋で寝かせたかと思ったら、友達を置いてまた飲みに行きましたよ」

「うちは朝起きると（私の）知らない人が客間で寝てるはよくあることです」

「私も初めての子を出産して退院して間もない時、夫の友達（私の友達でもあるけど男性2人）が泊まりにきました。母が私の手伝いに来てくれていたのですが、寝る場所がなくなり、ベビー布団の脇の壁沿いに布団なしで寝ていました」

など、途方に暮れる最悪なガッカリ経験のある方も。



予定がある時に限って、子どもの急な体調悪化はあるある。致し方ないこととはいえ、親戚や親しい友人であっても来客は避けたいのに、深夜に酔っぱらった赤の他人を自宅に招き入れる余裕のある家はきっとないでしょう。



飲み会へ行ったとしても、飲み方やその後の家族への対応には配慮が必要かと。夫さんが今後同様の行為をしないことを願いたいものです。また、妻、子どもがいる家に、酔っ払った勢いで押しかける側になった際は、基本的には迷惑であることの認識を。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・太田 真弓）