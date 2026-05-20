最高級モデルが専用デザインを採用しアップデート！

トヨタは2026年5月12日、「カローラ ツーリング」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たに2色のボディカラーを追加したほか、Xグレードの装備内容も充実しています。

では、カローラ ツーリングのなかで最上級モデルは、どのような仕様となっているのでしょうか。

【画像】これがトヨタ「カローラ ツーリング」の最上級仕様です！ 画像を見る！（30枚以上）

カローラシリーズの源流となる「カローラ」は1966年の登場以来、150以上の国と地域で販売されてきた世界的ロングセラーモデルです。1997年には世界累計販売台数がギネス世界記録に認定されました。

現行型となる12代目カローラシリーズは、グローバル共通のTNGAプラットフォームを採用し、コネクティッド技術や先進安全装備を備えている点が特徴です。

2018年6月にはハッチバックタイプの「カローラ スポーツ」が先行発売され、その後2019年9月にセダンのカローラとワゴンモデルのカローラ ツーリングが登場しました。

先代の「カローラフィールダー」からは、GA-Cプラットフォームの採用やボディサイズの拡大などが大きな変更点となっており、現行モデルは3ナンバーサイズとなっています。

今回、2026年5月12日に実施された一部改良では、新色として「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」を追加。

さらに、Xグレードにはスマートエントリーとナビレディパッケージが標準装備されました。

そんなカローラ ツーリングのラインナップのなかで、最も高価なモデルが「ACTIVE SPORT（E-Four）」です。

このモデルは、カタログモデルの「W×B」グレードをベースに、専用の内外装を採用した特別仕様車で、カローラシリーズ誕生60周年を記念して設定されました。

エクステリアには、ニュートラルブラックの専用デザインフロントバンパーをはじめ、「ACTIVE SPORT」ロゴ入りロッカーモール、ブラック塗装の17インチアルミホイール（センターオーナメント付）などを装備しています。

ボディカラーは、「プラチナホワイトパールマイカ」「ニュートラルブラック」「ニュートラルブラック×アッシュ」の3色を設定。

さらに、カローラ誕生60周年を記念した専用ロゴが、左右のフロントフェンダーと合成皮革巻きインストルメントパネルにあしらわれています。

インテリアには、合成皮革とブランノーブを組み合わせたフロントスポーツシートやアルミペダルを採用。

シートカラーには専用設定色のブラック×ダークグレーを採用し、運転席には除電機能付き表皮を一部に採用した「除電スタビライジングプラスシート」を装備しています。これにより、疲れにくく快適なドライビングを実現するとしています。

そのほかの装備内容は、基本的に上級グレード「W×B」と共通です。

安全装備では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載。

パワートレインには1.8リッターハイブリッドシステムを採用し、駆動方式は電気式4WD「E-Four」となります。WLTCモード燃費は24.9km／Lです。

なお、価格（消費税込み）は349万6900円。最も安価な「X（2WD）」の244万7500円と比較すると、その差は104万9400円となっています。