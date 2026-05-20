福岡県内各地では19日も、最高気温が30℃を超える真夏日となりました。これからの暑い時期に注意したいのが、モバイルバッテリーの発火です。18日には東京で事故が起きています。注意点などを専門家に聞きました。

■太田陽アナウンサー

「午前10時すぎの大濠公園です。強い日差しがジリジリと照りつけています。日傘を差している人の姿も多く見られます。」





福岡県内では19日も、各地で太陽が照りつけました。日差しを遮る帽子や、冷えたドリンクで暑さをしのぐ人の姿が見られました。午後4時までの最高気温は、久留米市で33.0℃、朝倉市で32.9℃、八女市黒木町で32.4℃で、各地で30℃以上の真夏日となりました。30℃を下回った福岡市でも、湿度が高かったことから。■子ども「きょう暑すぎる。毎日、暑すぎる。」ポーランドから観光で訪れた男性は。■観光客「日焼け止めを塗っています。もちろん帽子をかぶっているし、水をたくさん飲んでいます。」

これからの暑い時期に注意したいのが、モバイルバッテリーの発火事故です。



■河津憲二朗フィールドキャスター

「生活に欠かせないスマートフォンを気軽に充電できるモバイルバッテリー。どのくらいの方が、普段から持ち歩いているのでしょうか。」



■街の人

「あります。出かけるときは必ず持っています。充電が常にあるのがいいのと、充電の減りが早くなったので持ち歩くようにしています。」

「基本、カバンに入れて。スマホが財布みたいになっているので、バッテリーが切れると何もできなくなるので優先度が高いです。」



モバイルバッテリーはいまや、多くの人にとって身近なアイテムなのですが、扱い方を間違えると発火の恐れがあります。



東京都内の電車内では19日、乗客の男子中学生のリュックに入っていたモバイルバッテリーから出火する火事がありました。



隣に立っていた60代くらいの女性が腕にやけどをするケガをしました。

NITE＝製品評価技術基盤機構によりますと、モバイルバッテリーに使われている「リチウムイオン電池」による事故の月別の件数は、気温が高くなるこれからの時期が多い傾向です。



暑くなるなか、どんなことに注意が必要なのでしょうか。



■福岡工業大学 電気工学科・田島大輔教授

「スマートフォンを直射日光に当てない。充電しながら直射日光に当てると、さらに充電の熱と直射日光の熱で発熱してしまいますので、手にやけどを負うこともあり注意が必要です。」



モバイルバッテリーは熱に弱く、日差しが強くなるこれからの時期は、直射日光に当てないことが重要です。

■河津フィールドキャスター

「6年前から使い続けている、僕のモバイルバッテリーを見てもらっていいですか。」

■田島教授

「膨張していますね。特に中心部分が膨らんでいるのが分かると思います。使い続けると発火の危険性があります。」



モバイルバッテリーの寿命は3年から5年で、本体が膨張など変形しているものは発火の危険があるということです。



さらに、これからの時期に注意が必要なのが「車内」です。



■専門家

「車のダッシュボードの上。車内ですが、50℃以上になる可能性があります。そういうところに放置すると発火の危険性があるので、注意すべき保管場所だと言えます。5月から非常に暑いですので、高温になりがちです。窓の近く、家の中でも直射日光が当たる場所は非常に危険です。」



身近なアイテムのモバイルバッテリーはこれからの時期、扱い方や保管場所に注意が必要です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後5時すぎ放送