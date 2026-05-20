『LOVED ONE』安斉星来“涼音”の姉が疑惑の渦中に…【第6話あらすじ】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）の第6話が20日に放送される中、あらすじと場面カットが公開された。
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
■第6話あらすじ
松原涼音（安斉星来）と吉本由季子（川床明日香）がやってきたのは、エスニックフェアのホテルビュッフェ。空気を読み、実はエスニック料理が苦手だと言い出せない由季子に対し、涼音は「空気を読んだかなんて、解剖しても分からない」と言い放つ。その直後、涼音のもとに届いたのは、議員秘書を務める姉・早紀（志田彩良）が、国会議員・青田敏夫（東根作寿英）と不倫関係にあるというスクープだった。騒動が冷めやらぬ翌日、ＭＥＪに異状死体の連絡が入る。発見されたのは、首をつった状態の青田。そして、その第一発見者は早紀だった。現場に駆け付けた水沢真澄（ディーン・フジオカ）と桐生麻帆（瀧内公美）だったが、現場には刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）は不在。事件を追求しないようにと、上層部から釘（くぎ）を刺されていたのだ。さらに麻帆にも厚労省からの圧力がかかり…。
解剖の結果、青田の死因は自死による窒息ではないことが判明する。遺体の胸に残された、小さな刺し傷のような痕。謎を解くには、まだピースが足りない。そんな中、涼音は調査に行かせてほしいと真澄に訴える。波風を立てぬよう“空気を読む”ことが得意だった姉のことが、涼音はずっと嫌いだった。けれど姉は、他人が傷つくようなことはしないと断言する。それぞれの思惑と巨大な圧力が交錯する中、早紀が読み取ろうとしていた“空気”の正体とは―！？
【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」のメンバーたちが、数々の難事件に挑んでいく。
松原涼音（安斉星来）と吉本由季子（川床明日香）がやってきたのは、エスニックフェアのホテルビュッフェ。空気を読み、実はエスニック料理が苦手だと言い出せない由季子に対し、涼音は「空気を読んだかなんて、解剖しても分からない」と言い放つ。その直後、涼音のもとに届いたのは、議員秘書を務める姉・早紀（志田彩良）が、国会議員・青田敏夫（東根作寿英）と不倫関係にあるというスクープだった。騒動が冷めやらぬ翌日、ＭＥＪに異状死体の連絡が入る。発見されたのは、首をつった状態の青田。そして、その第一発見者は早紀だった。現場に駆け付けた水沢真澄（ディーン・フジオカ）と桐生麻帆（瀧内公美）だったが、現場には刑事の堂島穂乃果（山口紗弥加）は不在。事件を追求しないようにと、上層部から釘（くぎ）を刺されていたのだ。さらに麻帆にも厚労省からの圧力がかかり…。
解剖の結果、青田の死因は自死による窒息ではないことが判明する。遺体の胸に残された、小さな刺し傷のような痕。謎を解くには、まだピースが足りない。そんな中、涼音は調査に行かせてほしいと真澄に訴える。波風を立てぬよう“空気を読む”ことが得意だった姉のことが、涼音はずっと嫌いだった。けれど姉は、他人が傷つくようなことはしないと断言する。それぞれの思惑と巨大な圧力が交錯する中、早紀が読み取ろうとしていた“空気”の正体とは―！？