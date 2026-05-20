『ニカゲーム』クイズに正解しまくるキスマイ二階堂＆timelesz猪俣にゲスト困惑「表情曇るしかない」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

5月20日（水）深夜の同番組では、二階堂、猪俣、ケムリがカンニングでクイズの答えを互いに教え合い、全問正解を目指す前代未聞のクイズ企画「カンニング バレずにできるかな？」の完結編が放送される。

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二階堂、猪俣、ケムリは、ゲストの新山（さや香）とともにクイズ企画に挑戦。

しかし、当然普通のクイズ企画ではなく、二階堂、猪俣、ケムリの3名は、事前にいくつかの問題の答えを知っており、新山にバレないよう互いに答えを教え合うドッキリ企画である。

事前に「答えを知っているのは自分だ」と合図を出し、クイズの答えを新山にバレないよう伝えなければならない。

その結果、普通のクイズ番組ではありえない二階堂＆猪俣の仰天行動が続出することに。

前回の放送では、まずケムリが事前に3人で決めた「答えを知っている合図」としていきなり天気の話をし始める。雑談のなかにクイズの答えを紛れ込ませていくが…。

別室でモニタリングをしているガク（真空ジェシカ）からは「雑談をしすぎてる」とのツッコミが。

「消防署の地図記号を書け」という問題を担当した二階堂は、どうにか体を使って答えである記号の形を伝えようと試みる。

不自然な挙動が続出した前回だが、後半戦となる今回、3人の言動はさらに不自然になっていく。果たして、新山にバレずに最後までクイズ企画を進行できるのか。

◆番組から重大発表！

普段の様子からは考えられないほど正解しまくる二階堂、猪俣に対し、新山の戸惑いも加速。

最終問題では、新山から「何？ 何？ 何？ 表情曇るしかない」と怪しまれることに。前半戦を上回る奇想天外な行動の数々に注目だ。

さらに今回、番組から二階堂、猪俣、ケムリへ重大発表が！