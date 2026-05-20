「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』をもとに、「伝え方が下手な人が最初に言ってしまう一言」について解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

あなたの周りに、「分かりやすく話す人」はいませんか？

「この人の話は分かりやすい」

あなたの周りに、思い浮かぶ人はいないだろうか。

言いたいことはあるのに、何も出てこない

私は苗字が「あ」から始まるので、最初に意見を求められることがとにかく多い。

そして、最初に発言するということは、その後に出てくる意見の基準を私が作ってしまうことになる。

それが小さい頃から苦手だった。

本当は言いたいことがもっとあるし、後から「こう言えばよかった」と後悔することがある。

それなのに、いざ言葉を求められると、その場を凌ぐことに意識を取られてしまい、なぜか何も出てこなくなるのだ。

では、「話すのが上手い人」と「下手な人」の差は、一体なんなのだろうか。

伝え方が「下手な人」が「最初に必ず言う」一言

『小学生でもできる言語化』の中には、言語化が苦手な人がやってしまいがちな、こんなエピソードがある。

ちなみに、ぼくは日頃、各地でショートショートの書き方講座を開催しているのですが、参加者の方の中には「言葉が何も出てきません」「できません」と言って筆が止まってしまう方もときどきいらっしゃいます。

でも、そんなときも、ぼくから質問しながらやり取りを重ねていくと、その方の中から必ず何かが出てきます。

本当は自分の中に眠っている言葉があるのに、それに気づけていなかったり、「こんなことを書いたり言ったりしたらダメなんじゃないか」と決めつけて自分でブレーキを踏んでしまっていたりするわけですね。

この点、ショートショートの書き方講座に限らず、言語化するということについても同じことが言えます。

もし言語化の途中で言葉が出てこなくて難しいなと感じても、自分にはできないと思いこまず、「自分の中にも眠っている言葉があるはずだ！」「できるはずだ！」と前を向いて取り組んでもらいたいなと願っています。

――『小学生でもできる言語化』より

「言葉にするのが苦手な人」がついやってしまうのが、「自分にはできない」「こんなことを言ったら変に思われるかも」と決めつけてしまうことだ。

「話すのが上手い人」と「下手な人」の差は、才能や頭の良さとは関係ない。

本当に大切なのは、“完璧な言葉”を探すことではなく、まずは自分の中にある言葉を信じてみることなのだ。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）