5月19日の引け後に決算を発表した銘柄のなかから、業績好調や配当増額など市場で評価される可能性の高い銘柄を取り上げた。



３ＤＭ <7777> [東証Ｇ] ★前期経常を2.4倍上方修正・最高益予想を上乗せ

◆26年4月期の連結経常損益を従来予想の14.1億円の黒字→33.5億円の黒字(前の期は24.8億円の赤字)に2.4倍上方修正し、従来の14期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。期初の想定より円安が進み、為替差益26.6億円を計上したことが利益を大きく押し上げた。



Ｓａｎｓａｎ <4443> [東証Ｐ] ★今期初配当を実施、自社株買いも発表

◆従来無配としていた26年5月期の期末一括配当は上場来初となる2.5円を実施する方針とした。今後は安定的な株主還元を実施する方針のもと、利益成長に応じた株主還元額の増加を目指す。

併せて、発行済み株式数の1.58％(自己株式を除く)にあたる200万株または20億円を上限に、自社株買いを実施すると発表。



株探ニュース