世界中で人気の「きかんしゃトーマス」の絵本原画やテレビアニメ用の撮影模型などを集めた「原作出版80周年 きかんしゃトーマスの世界展 はたらく機関車たちのおはなし」が、宝塚市立文化芸術センター（兵庫県宝塚市）で開催されている。2026年6月28日（日）まで。

ソドー島ジオラマ（一部）

「きかんしゃトーマス」は、1945年、イギリスの牧師ウィルバート・オードリーが息子・クリストファーのために即興で語り聞かせた物語から始まった。その物語は、翌1946年に「The Railway Series（汽車のえほん）」として出版され、この絵本の第2巻から登場した「きかんしゃトーマス」シリーズは、世界中で愛され続けている。

絵本原画 （作：レジナルド・ダルビー）第1巻『３だいの機関車』より 第1話『エドワードのたのしい1日』

ストーリーの解説とともに展示されている絵本の原画は、日本ではなかなか見る機会がなく、貴重なもの。細かい部分まで丁寧に描かれているだけでなく、きかんしゃたちの表情も豊か。ストーリーの解説がなくても、きかんしゃたちの物語が思い浮かんでくるようだ。

絵本原画 （作：レジナルド・ダルビー）第1巻『３だいの機関車』より 第1話『エドワードのたのしい1日』

オードリー牧師による手描きイラスト 『トーマスの列車』

「きかんしゃトーマス」が世界中に知られるきっかけの一つとなったのが、アニメーション。現在日本では「2D」のアニメが放映されているが、映像化の原点は模型を使ったアニメーション（モデルアニメーション）で、1983年にテレビシリーズ化に向けたパイロット版が制作された。会場には撮影に使われた模型のほか、トーマスら機関車たちの顔パーツが並ぶ。また近年発見されたという初期シリーズの映像も上映されており、ナレーションは元・ビートルズのリンゴ・スターが担当している。

テレビシリーズ撮影のためのトーマスの表情（顔パーツ）

テレビシリーズ撮影で使われた模型 左から：トーマス ジャック・スケール 1996年製 パーシー ジャック・スケール 1996年製 ハロルド 1番ゲージ 2004年製

絵本が出版されて80年以上たった今も、トーマス達はその世界を広げている。絵本は42巻まで出版され、原作者のウィルバート・オードリーが26巻まで手掛け、27巻からは父親から機関車たちの物語を聞いていた息子・クリストファー・オードリーが刊行を続けた。日本語版も出版されているが、クリストファーが創作した物語が日本で発刊されたのは2023年になってから。会場には邦訳されていない35巻「Thomas and the Greatest Railway Show」の挿絵原画があらすじとともに紹介されている。またトーマス達を「描く作家」も変化し、時代によって、使われる色彩や印象の違いを感じ取ることができる。

デジタルコンテンツで遊ぶこども

また子どもたちにも楽しんでもらおうと、線路をつなぎ合わせるとトーマス達や背景が投影されるプロジェクションマッピングや、大型のジオラマ、フォトスポットも設けられている。

ソドー島ジオラマ（一部）

フォトスポット

同センターの山口由香学芸員は「80年以上にわたって世界中で愛されているトーマス達は、時代とともに変化を続け、今も進化している。大人も子供も、3代にわたって楽しめる展示です。ぜひ会場でトーマスの世界に浸ってほしい」と話している。