前年の猛暑などの影響によるコメ不足に端を発した“令和の米騒動”の始まりからおよそ1年。私たちを戸惑わせたコメの価格は今、どうなっているのでしょうか。

■八木菜月アナウンサー

「こちらの売り場には、5キロで3000円台のコメが並んでいます。さらに見てみますと、こちらには5キロで2000円台のものもあります。」



福岡市のディスカウントストアでは現在、国産の銘柄米やブレンド米など13種類の商品を販売しています。





銘柄によっては去年に比べ、5キロあたり500円ほど安くなっています。価格が下がってきたことで、売れ行きも好調です。■MrMax広報室・奥絵莉子さん「昨年はおコメの不足感もあって、価格も異常なほどに急騰してしまったのですが、ことしは在庫も安定的に確保ができていますので、お客様も心配いただくことなく、商品をお買い求めいただけると考えています。」

コメ価格は、ことし初めから徐々に下がってきました。



農林水産省によりますと、全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4000円台で推移していましたが、3月に3000円台になり、5月10日までの1週間では、3742円となっています。



■買い物客

「2000円台がいいな、私は。3000円でも高いなと思いますから。備蓄米を買っていましたので。」

「一時期よりは安くなったなとは思いますが、当初の値上がり前の価格に比べれば、まだ高いなと思います。」

コメを取り巻く環境には、新たな不安も生まれています。



訪ねたのは、福岡県宇美町の米穀店です。



20日から、コメの販売価格を5キロあたり100円から200円ほど値下げすることを決断しました。

■八木アナウンサー

「米店の倉庫には、九州産のコメがずらりと並んでいます。」



値下げの理由は、大量の在庫です。



この店では今、例年の倍近い27トンのコメを抱えています。



売り物となるコメがなければ客に迷惑がかかると考え、去年9月、高い値段で仕入れました。



■いしぬき米穀店・石貫徹也 代表

「在庫が残ってしまっても困るので、在庫と地域の価格を計算して値下げに踏み切りました。」



在庫をさばくために、販売価格を見直さざるを得ない状況に陥っています。

加えて、中東情勢が追い打ちをかけています。



■石貫代表

「業務用の無地の袋は減ってきています。」



原油から精製される「ナフサ」を原料とする袋はコメの販売に欠かせませんが、今、発注しても手に入れるまでに2～3か月かかります。

さらに、コメの仕入れなどに使うトラックの燃料代も上がりました。



■石貫代表

「経費が増えていますので、利益を減らして値下げしているような感じになっています。少しでも届けやすいように下げていこうとしています。」



新たな情勢不安が影を落とす中、コメの価格がどうなっていくのか、再び見通せなくなりつつあります。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後5時すぎ放送

※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月19日午後5時すぎ放送