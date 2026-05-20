本田紗来、サッカードイツ代表ユニまといランウェイ ヘルシーな美太もも披露【サツコレ2026SS】
本田真凜＆本田望結を姉に持ち、自身もフィギュアスケーター・モデルとして活躍する本田紗来が、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。
【写真】かわいすぎ！スペイン代表ユニ着こなす希空
「Kemari87 KISHISPO(ケマリ87・キシスポ) ステージ supported by アディダス」に登場した本田は、FIFA ワールドカップ 2026のドイツ代表ユニフォームを身にまとい、アクティブでスポーティなコーディネートを披露。健康的な美脚としなやかなウォーキングで観客の視線を集めた。
24回目の開催となった今回は、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140人以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開した。
【写真】かわいすぎ！スペイン代表ユニ着こなす希空
「Kemari87 KISHISPO(ケマリ87・キシスポ) ステージ supported by アディダス」に登場した本田は、FIFA ワールドカップ 2026のドイツ代表ユニフォームを身にまとい、アクティブでスポーティなコーディネートを披露。健康的な美脚としなやかなウォーキングで観客の視線を集めた。