二階堂高嗣＆ケムリ＆猪俣周杜、クイズ“カンニング”企画で奇想天外行動を連発 『ニカゲーム』で重大発表
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（深1：55）20日の放送では、二階堂・猪俣・ケムリがカンニングでクイズの答えを互いに教え合い、全問正解を目指すという前代未聞のクイズ企画「カンニング バレずにできるかな？」完結編を届ける。
【写真】奇想天外な回答で翻弄する猪俣周杜
二階堂・猪俣・ケムリは、ゲストのさや香・新山とともにクイズ企画に挑戦。しかし当然普通のクイズ企画ではなく、二階堂・猪俣・ケムリは、事前にいくつかの問題の答えを知っており、新山にバレないように互いに答えを教え合う、というドッキリ企画になっている。
事前に“答えを知っているのは自分だ”という合図を出し、そしてクイズの答えを新山にはバレないように、伝えなければならない。その結果、普通のクイズ番組ではありえない、二階堂・猪俣の仰天行動が続出することに…。
先週の放送では、まずケムリが事前に3人で決めた“答えを知っている合図”としていきなり天気の話をし始める。そして雑談の中に、クイズの答えを紛れ込ませていくが…。別室でモニタリングをしているガク（真空ジェシカ）からは「雑談をしすぎてる」とのツッコミが入る。
「消防署の地図記号を書け」という問題を担当した二階堂は、どうにか体を使って答えである記号の形を伝えようと試みるが…。不自然な挙動が続出した前回だが、後半戦となる今夜、3人の言動はさらに不自然になっていき…果たして、新山にバレずに最後までクイズ企画を進行することができたのか。
普段の様子からは考えられないほど正解しまくる二階堂・猪俣に対し、新山の戸惑いも加速。最終問題では、ガク「不自然すぎるって」、新山「何？何？何？表情曇るしかない」と怪しまれることに…。前半戦を上回る奇想天外な行動の数々が飛び出す。
さらに、今夜は番組から二階堂・猪俣・ケムリへ、重大発表が行われる。
【写真】奇想天外な回答で翻弄する猪俣周杜
二階堂・猪俣・ケムリは、ゲストのさや香・新山とともにクイズ企画に挑戦。しかし当然普通のクイズ企画ではなく、二階堂・猪俣・ケムリは、事前にいくつかの問題の答えを知っており、新山にバレないように互いに答えを教え合う、というドッキリ企画になっている。
先週の放送では、まずケムリが事前に3人で決めた“答えを知っている合図”としていきなり天気の話をし始める。そして雑談の中に、クイズの答えを紛れ込ませていくが…。別室でモニタリングをしているガク（真空ジェシカ）からは「雑談をしすぎてる」とのツッコミが入る。
「消防署の地図記号を書け」という問題を担当した二階堂は、どうにか体を使って答えである記号の形を伝えようと試みるが…。不自然な挙動が続出した前回だが、後半戦となる今夜、3人の言動はさらに不自然になっていき…果たして、新山にバレずに最後までクイズ企画を進行することができたのか。
普段の様子からは考えられないほど正解しまくる二階堂・猪俣に対し、新山の戸惑いも加速。最終問題では、ガク「不自然すぎるって」、新山「何？何？何？表情曇るしかない」と怪しまれることに…。前半戦を上回る奇想天外な行動の数々が飛び出す。
さらに、今夜は番組から二階堂・猪俣・ケムリへ、重大発表が行われる。