職場で迷惑な人は「ですが」「だけど」という曖昧な言葉を連発する。じゃあ、どうすればいい？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「曖昧さ＝優しさ」は仕事では通用しない

職場で「何を言いたいのかわからない人」は、周囲に大きな負担を与えます。

本人は配慮しているつもりでも、結果として仕事を止めてしまうのです。

『気づかいの壁』という本では、次のように指摘されています。

「曖昧にすることが気づかいだ」という誤解をしている人が多くいます。

たしかに、日常生活や雑談などでは、思っていることをハッキリ言うことは嫌われる傾向にあります。

ただ、ビジネスの場では、伝えたいことを曖昧にしてしまうことでトラブルにつながるケースがあります。

自分では指示を与えているつもりなのに、相手に「やらなくてもいいこと」のように受け取られてしまうと、仕事は進みません。

――『気づかいの壁』より

つまり、仕事において必要なのは「優しい言い方」よりも、「誤解なく伝わること」なのです。

「ですが」「だけど」が責任を曖昧にする

特に注意したいのが、語尾をぼかす話し方です。

いつの頃からか、言い切ることを避ける人が増えました。

その一例が、「○○だけれども」「○○ですが」「○○ですし」というように、文節止めにする言い方です。

日常の雑談なら曖昧でもいいのですが、仕事の指示出しでは避けたい表現です。

他に選択肢がなくても、「かもしれない」を使う人も多くいます。

このような言い回しは、「言った・言わない」を生み出し、お互いにとってストレスになるのです。

――『気づかいの壁』より

このタイプの言葉は、一見すると柔らかい印象があります。

しかし実際には、「結局どうすればいいのか」が伝わりません。

結果として、確認作業が増えたり、認識違いが発生したりして、組織全体の生産性を下げてしまいます。

感じのいい人は「断定」で安心させる

では、どうすればいいのでしょうか。

答えはシンプルで、「言い切ること」です。

相手に確実なことを伝えたい場合は、「言い切る」ようにします。

「断定」にすることで、部下や後輩が迷いなく行動に移せます。

「これ、明日までに必要なんですが、時間はありますか？」

「経理部に直接聞いてみてください」

と、業務の最優先課題である「確かさ」を伝えましょう。

――『気づかいの壁』より

ここで重要なのは、「強く言うこと」ではありません。

「相手が迷わない状態を作ること」です。

本当の気づかいは「迷わせないこと」

多くの人は、「断定すると冷たく見えるのではないか」と不安になります。

しかし実際には、曖昧な指示のほうが相手を困らせます。

感じのいい人は、「どう伝えれば相手がすぐ動けるか」を考えています。

そのため、必要な場面ではしっかり言い切ります。

仕事における気づかいとは、空気をぼかすことではありません。

相手が安心して行動できるようにすることです。

まずは、「ですが」「だけど」を無意識に使っていないかを見直してみること。

そして、必要な場面では短く言い切る。それだけで、コミュニケーションの質は大きく変わります。

ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。