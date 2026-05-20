チェルシー、リーグ戦8試合ぶり勝利！ スパーズは残留確定できずに最終節へ
プレミアリーグ第37節が19日に行われ、チェルシーとトッテナム・ホットスパーが対戦した。
リーグ戦7試合勝利なしで、来シーズンのヨーロッパ大会出場のためにはもう負けられないチェルシー。プレミアリーグ残留のために負けられないスパーズという構図になった“ロンドン・ダービー”は、スパーズが序盤、圧力をかける入りに。しかし、徐々にチェルシーペースになると17分、エンソ・フェルナンデスが鮮やかなミドルシュートを決めて、チェルシーが先制する。
その後もチェルシーがペースを握って試合が進み、66分にはアンドレイ・サントスが追加点を挙げる。劣勢が続くスパーズだったが、73分に相手陣でのボールカットから最後はリチャーリソンが決めて1点差とする。スパーズは終盤、圧力を強めるが、同点には至らず。2−1でチェルシーが勝利した。
リーグ戦8試合ぶりに勝利したチェルシーは勝ち点を「52」として8位に浮上。7位ブライトンとの勝ち点差「1」で最終節アウェーでのサンダーランド戦へ向かう。17位のスパーズは降格圏である18位ウェストハムとの勝ち点差「2」のまま。得失点差では大きく優位な状況に立つ中、最終節ホームでエヴァートンと対戦する。
【スコア】
チェルシー 2−1 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
1−0 17分 エンソ・フェルナンデス（チェルシー）
2−0 66分 アンドレイ・サントス（チェルシー）
2−1 73分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）
リーグ戦7試合勝利なしで、来シーズンのヨーロッパ大会出場のためにはもう負けられないチェルシー。プレミアリーグ残留のために負けられないスパーズという構図になった“ロンドン・ダービー”は、スパーズが序盤、圧力をかける入りに。しかし、徐々にチェルシーペースになると17分、エンソ・フェルナンデスが鮮やかなミドルシュートを決めて、チェルシーが先制する。
リーグ戦8試合ぶりに勝利したチェルシーは勝ち点を「52」として8位に浮上。7位ブライトンとの勝ち点差「1」で最終節アウェーでのサンダーランド戦へ向かう。17位のスパーズは降格圏である18位ウェストハムとの勝ち点差「2」のまま。得失点差では大きく優位な状況に立つ中、最終節ホームでエヴァートンと対戦する。
【スコア】
チェルシー 2−1 トッテナム・ホットスパー
【得点者】
1−0 17分 エンソ・フェルナンデス（チェルシー）
2−0 66分 アンドレイ・サントス（チェルシー）
2−1 73分 リチャーリソン（トッテナム・ホットスパー）
【ゴール動画】チェルシーがダービー制す
ダービーはチェルシーが先制🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 19, 2026
エンソ・フェルナンデスの
見事なコントロールショット👏
勝利で残留が確定する
スパーズは手痛い失点に💥
🏆 プレミアリーグ第37節
⚔️ チェルシー v トッテナム・ホットスパー
📺 https://t.co/MVwDjkpZDN pic.twitter.com/OajT41OtSM
ホームチームに追加点🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 19, 2026
相手のミスを見逃さなかった
チェルシーの攻撃陣👀
最後はクロスの折り返しに
アンドレイ・サントス👏
🏆 プレミアリーグ第37節
⚔️ チェルシー v トッテナム・ホットスパー
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スパーズが反撃開始🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) May 19, 2026
右サイドのクロスから
最後はリシャーリソン💪
残留に向けて
勝ち点を掴み取りにいく💨
🏆 プレミアリーグ第37節
⚔️ チェルシー v トッテナム・ホットスパー
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