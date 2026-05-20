二宮和也（42）が19日、都内でPrime Video「シークレットNGハウス Season2」（22日から独占配信）配信直前イベントに登壇した。

二宮とオードリー若林正恭（47）がMCを務める同番組は、参加者たちが“ある行動”を避けながらゲームに挑む心理戦バラエティー。シーズン2はMCの2人もNG設計などに関わり、スケールが大幅に進化。

この日のイベントでは「自身の中で最近パワーアップしたもの」についてトークが展開され、二宮は「体力」と回答した。今月末でグループ活動を終了する「嵐」のラストツアーの真っ最中。3月上旬の北海道公演を皮切りに東京、名古屋、福岡、大阪と周り、31日に再度の東京公演でしめくくる。個人活動も忙しく「大阪公演以外、最終日も日帰りで帰って朝から働いているんです」と、多忙なスケジュールの中でステージに立っているという。

大阪では公演後に5人で食事を楽しんだが、それもつかの間。翌朝午前6時に起床し、始発便で帰京した。「（櫻井）翔ちゃんも全く同じ動き方」とメンバーを気遣うも「（合間で）働いていないのはリーダーくらいじゃないですか」と得意の毒舌を発揮。仲良しの大野智（45）をイジって会場の笑いを誘った。

体力的にも準備を重ねて挑む、最後のツアー。「声援は素晴らしいんだなと思いました。あれがなかったら、こんなに歌って踊ってないんだろうな」と、ファンの存在がラストスパートへの原動力。司会者から「ファイナルまで走り抜けてください」と激励されると「ありがとうございます！」と頭を下げ、観客約160人の拍手を浴びた。【望月千草】