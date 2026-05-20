限界ギリギリ…TWICE・モモ、“見えそう”な極ミニ衣装で視線独占「危険です」「うわー！」

TWICEのモモが、大胆な衣装でファンの視線を釘付けにした。

モモは最近、自身のSNSに「Paris」というコメントを添えて写真を投稿した。

【写真】限界ギリギリ…モモ、極ミニ衣装

公開された写真には、舞台裏でポーズを決めるモモの姿が写っている。

モモはバンダナ風のベアトップに、TWICEのメンバーがプリントされたミニスカートという個性的なコーディネートを披露。タイトなトップスとミニスカートからは、美しく引き締まった腹筋や抜群のプロポーションが露わになっており、圧倒的な存在感を放っている。

この投稿を見たファンからは、「かわいい」「危険です」「ポニーテール最高」「うわー！」といった反応が寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、TWICEは現在ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。5月20日（現地時間）には、イタリア・トリノで公演を行う予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。