この壮大な宇宙を見上げると、素粒子の起源とつながっている。…おのれの「尾を飲み込んでいる蛇」が示す、深すぎる意味

夜空を見上げ、宇宙の果てを考えることと、物質の起源を探ることは、実は同じ問いにつながっているのかもしれません。

宇宙の始まりと物質の最小単位を円環として結ぶ 「ウロボロスの蛇」。その環は、宇宙誕生の謎（マクロ）と物質の根源である素粒子（ミクロ）が繫がっていることを示している……。

このウロボロスの蛇を手がかりに、 その接点に潜む究極の謎へ迫った1冊『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学』（講談社・ブルーバックス）は、最新の宇宙論と素粒子物理学が交わる地点をたどっていく一冊です。

本書は「夜空はなぜ暗いのか？」という素朴な問いから出発し、星や銀河の形成、さらに物質の根源である素粒子へ向かって、究極の謎へと迫っていきます。現代物理学がどのように世界をとらえようとしてきたのか。まずは、その入口となる巻頭言から紹介します。

＊本記事は、『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

宇宙の創成は物質の創成であり、物質の創成は宇宙の創成である

「宇宙ってどうはじまったのだろう？」

「物質ってどうやってできたのだろう？」。

皆さん一度はこういう疑問をもったことがありますよね。次の絵は、「ウロボロスの蛇」と呼ばれる古代エジプト文明から伝わるイメージの上に、いろいろな大きさのものを重ね描きしたものです。この絵こそが、先ほどの疑問に対するヒントを象徴したものになります。

＊ウロボロス：「尾を飲み込む蛇」 を意味するギリシャ語

ウロボロスの蛇のアタマの部分が「宇宙」を象徴し、そこからシッポに向かってどんどん小さくなり、シッポのほうは物質の根源要素である「素粒子」になります。この絵の面白いところは、なんといっても蛇がシッポを咥（くわ）えているところでしょう。古代文明においては再帰的イメージの象徴でしたが、この絵のように描くと、宇宙創成と物質創成の接点が口の中に隠されているように思えます。

「宇宙の創成は物質の創成であり、物質の創成は宇宙の創成である」ということは、言われてみれば当たり前のことのように思えます。宇宙がなければ物質はありませんし、物質があるからこそ宇宙があるからです。

ただし、「科学的に本当にそうなのか？」ときちんと理解を深める機会は多くはないでしょう。この本（『宇宙のはじまりと素粒子』）は、「本当ですよ」ということを読者の皆さんに伝えたくて執筆しました。

宇宙はとてつもなく広く、星や銀河が無数にあることは、皆さん知っていると思います。この本ではまず「夜空はなぜ暗いのか？」ということを科学的に考えることで、宇宙が有限の年齢である事実、つまり永遠にわたって今のような姿ではなかったことを確認します。

宇宙初期の電波に隠されていた「未知の成分」の存在

また、およそ100年前に「遠くの銀河ほど速く遠ざかっている」という観測事実が発見されました。この観測事実を踏まえると、小学校で習う理科の実験から、宇宙初期は宇宙全体が、とても高温で、かつ密度がとても高い初期の超高温で超高密度な状態のことを「ビッグバン」と呼びます。宇宙に興味のある方ならば、きっと耳にしたことがある言葉でしょう。

しかし、その定義に関しては誤解も多い言葉です。「ビッグバン」＝「宇宙のはじまり」とか、「ビッグバン」＝「ある一点での爆発」と誤解されていることが多いですが、これらは学術的に正しい定義ではありません。

「ビッグバン」＝「超高温で超高密度だったという宇宙初期の状態」

が正しい定義です。

とても幸運なことに、ビッグバンの痕跡は宇宙に残っていて、人類はそれを観測することに成功しています。

これは宇宙マイクロ波背景放射という超微弱な電波で、宇宙や素粒子の学術分野では英語表記の頭文字 CosmicMicrowave Background の頭文字をとってCMB（シーエムビー）と呼ばれています。そして、CMBを精密に観測して、分析することでいろいろなことがわかります。

その最も衝撃的な結果こそが、宇宙には「ダークマター」や「ダークエネルギー」という我々の知らない成分がある、ということです。なんなら、地球、星、銀河といった我々の知っている物質は、現在の宇宙においてわずか5％程度の寄与しかありません。

蛇はいったい何を咥えているのか

我々の体や生活が宇宙全体で見ればわずか5％の成分で構成されているということは、驚きであると同時に、「物質ってなんなんだろう？」という問いに繫がっていきます。

物質を分子、原子、原子核、……と細かく分類していったときに、それ以上に分けることができない最小の構成要素が「素粒子」です。我々の身の回りにある物質は全て素粒子を組み合わせて構成されています。

そして、この素粒子を記述する物理学の知見を使えば、

宇宙初期のビッグバンからの物質創成

の過程がわかります。しかも、それにかかった時間はわずか3分程度であることもわかります。

一方で、宇宙の大部分を占める未知の成分に関しては、まだまだわからないことだらけです。実際、ダークマターとダークエネルギーに関する最先端の研究は手探り状態です。その他にも宇宙についてわかっていないことはたくさんあります。

この度、筆者が出版した『宇宙のはじまりと素粒子』では最後に「ビッグバンより前に何があったのか？」について考えていきます。これこそがまさに「ウロボロスの蛇はいったい何を咥えているのか？」という、宇宙創成と物質創成の接点になります。

宇宙（ウロボロスの蛇のアタマのほう）を見る話と、物質の根源である素粒子（シッポのほう）についての話、そして両者の接点の話。これらの話を通して、

宇宙のはじまりとは？

物質のはじまりとは？

を追究する世界中の研究者たちの興味と興奮を共有できると幸いです。

＊

今記事シリーズは、この『宇宙のはじまりと素粒子』から興味深いトピックをご紹介していきます。まずは、「なぜ夜空は暗いのだろう？」という根源的な問いから掘り下げていきましょう。

宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学

ウロボロスの蛇は、何を咥えているのかーー宇宙の起源をたどると、素粒子の起源にたどりつく。宇宙背景放射に秘められた宇宙創成の謎

【続きを読む】おかしい。…じつは、この宇宙には「太陽のごとく光り輝く星が、無数にある」。それなのに、「夜空が暗い」わけ