JACK GOMMEの限定コラボ♡アート感漂う新作バッグコレクション登場

パリ発バッグブランド「JACK GOMME（ジャック・ゴム）」から、デザイナー／アーティスト「Marianna Ladreyt（マリアナ・ラドゥレ）」との限定コラボコレクションが登場。大胆なカラー使いや自由なフォルムを取り入れた新作は、機能性とアート性を兼ね備えた特別なラインアップです。アップサイクル素材を使用したサステナブルなものづくりにも注目が集まる、今季見逃せないコレクションをご紹介します。

イエール国際フェスから生まれた特別企画

今回のコラボレーションは、若手クリエイターの登竜門として知られる「イエール国際フェスティバル」をきっかけに実現しました。

1986年から続くこのフェスティバルは、世界中の才能あるデザイナーやアーティストを発掘してきた歴史あるイベント。

そこで出会った「JACK GOMME」の創設者ソフィー＆ポールと、「Marianna Ladreyt」の感性が共鳴し、本コレクションが誕生しました。

「JACK GOMME」が大切にする軽量性や実用性に、「Marianna Ladreyt」の遊び心あふれる色彩感覚やアート的な発想を融合。

日常に取り入れやすいバッグでありながら、持つだけで気分が高まる存在感たっぷりのデザインに仕上がっています♪

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アート感漂う限定バッグラインアップ

コレクションの中心となるのは、ブランドを代表するバッグ「LIRIS（リリス）」と「KANGOUROU（カングルー）」。

「LIRIS（リリス）」は、2008年に誕生した人気モデルをベースに、“Algue（アルグ＝海藻）”モチーフの刺繍を施したマルチカラーキルティング仕様で登場。

価格：70,400円（税込）

鮮やかな配色と有機的なフォルムが印象的で、まるでアートピースのような存在感を放ちます。

価格：52,800円（税込）

一方、「KANGOUROU（カングルー）」は、透明なフロントパネルを取り入れた“舷窓”デザインへアップデート。バッグの中がほんのり見えるユニークな仕様で、軽やかさと立体感を演出しています。

価格：9,900円（税込）

さらに、コレクションを象徴する小さな魚のチャーム「AKAMAS（アカマス）」もラインアップ。鮮やかなカラーリングとユーモラスなデザインが、バッグスタイルのアクセントにぴったりです。

すべてのアイテムには、アップサイクルされたブイ素材やブランドストックのファブリックを使用。異素材や異なるカラーを組み合わせることで、一点ごとに異なる個性を楽しめるのも魅力です。

全国のH.P.FRANCE系列店で発売

本コレクションは、2026年5月22日（金）より発売開始。Déclic有楽町店やgoldie H.P.FRANCE新宿店をはじめ、全国のH.P.FRANCE系列ショップで展開されます。

また、2026年5月29日（金）には「H.P.FRANCE ミント神戸店」が新規オープン。新店舗でも限定コレクションをチェックできます。

個性的でありながら、普段のコーディネートにも取り入れやすい今回のバッグコレクション。シンプルな装いに合わせるだけで、一気にモード感を高めてくれるアイテムばかりです。

まとめ

「JACK GOMME」と「Marianna Ladreyt」の感性が融合した今回のコラボは、アート・機能性・サステナブルを兼ね備えた特別なコレクション。

アップサイクル素材を取り入れた唯一無二のデザインは、自分らしいおしゃれを楽しみたい大人女性にぴったりです♡

毎日のスタイリングをもっと自由に、もっと楽しくしてくれる新作バッグを、この機会にぜひチェックしてみてください。