アメリカ・サンディエゴで、学校とイスラム教のモスク（礼拝堂）が併設する施設を狙った銃乱射事件が発生した。

【映像】騒然とする現場の様子

ニュース番組『わたしとニュース』では、ハーバード大学医学部准教授の内田舞氏とともに、この事件とアメリカが抱える銃社会の闇について深掘りした。

■モスク周辺で銃乱射事件…車内には「反イスラム」の書き置き

事件が起きたのは18日の正午前。17歳と18歳の男ら2人がイスラム教の施設でライフルを乱射し、止めに入った警備員ら3人が死亡した。当時、学校は授業中だったが、子どもたちは全員無事だったという。

「悲しいが（イラン戦争後）ムスリムへの憎悪が激しい」（子どもを迎えに来た人）

容疑者の少年2人は車で逃走中に自ら命を絶ったとみられる状態で見つかった。車内には反イスラムの書き置きとナチスを標榜するようなマークが残されており、FBIはヘイトクライムの可能性があるとみて捜査している。

■「また起きたという感覚」分断社会が生むヘイトと“置いてきぼり”の科学

この事件について、内田氏は現在のアメリカ社会の状況を踏まえ、次のように語る。

「本当に痛ましい事件だと思う。アメリカの現状は両極端に分断した社会を感じる毎日なので、自分と他者のグループの対立を煽る文化がヘイトを生みやすい土壌にしてしまっているのだろう。また、銃問題に関しては、まさにアメリカは科学的などんな研究結果を見ても、銃が身近になければないほど事故、自殺、家庭内暴力、衝動的な暴力のリスクが下がるというデータが圧倒的に多いにもかかわらず、政治的なアイデンティティの問題になってしまって、科学が置いてきぼりになってしまっているところがある」（内田氏、以下同）

相次ぐ銃乱射事件に対する国民の意識についても、危険性を指摘する。

「このような銃撃事件が繰り返し起きていて、今回も本当に残念だったが、多くの人が『また起きた』という感覚になってしまっている部分があるので、それ自体が非常に危険なことだと思う」

■「犯人も昔、訓練を受けていたはず」小学生が抱くリアルな違和感

アメリカでは、学校などの施設で度々銃乱射事件が起きている。これを受けて、学校においては銃撃事件を想定した訓練が行われているという。

「うちの子どもたちは3人とも小学生だが、実際に通っている小学校でも『active-shooter drills』と言われる銃乱射対応訓練が、日本の災害避難訓練のような形で1年に1〜2回ほどある。何をやっているかというと、例えばドアの鍵を閉める、電気を消して静かに隠れる、人の気配を消すなどの訓練をしている」

銃撃に備える生々しい訓練に対し、子どもたちも複雑な感情を抱いているという。

「例えば息子が言っていたのは、もし本当に事件を起こす人だったら、その人も昔こういう訓練を学校で受けていたはずだから、学校がどういう対応をするか知っているんじゃないかと。つまり、子どもがどこに隠れているかを知っていて学校に入ってくるんじゃないかと話していた。そういうことを聞くと、ここまでリアルに銃撃を前提として考えなければならない社会そのものにすごく強い違和感を感じる」

（『わたしとニュース』より）