◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-2 中日(19日、倉敷)

阪神は中日との3連戦初戦に勝利。先制タイムリー&2ランホームランを放った佐藤輝明選手が、西勇輝投手&大山悠輔選手とともにヒーローインタビューに登場しました。

初回、2アウト2塁で中日先発・金丸夢斗投手からレフトへ先制打。「先制のチャンスでしたし、思い切って振っていった結果、ああいう結果になって良かったです」と振り返ります。3回の12号2ランには「最高のバッティングができましたし、追加点が取れたので本当に良かったです」とコメントしました。

ここまで打率、本塁打、打点でリーグトップの成績を残している佐藤選手。「1打席1打席、丁寧に頭を整理しながら、準備して(打席に)臨めているのかなと思います」と好調の要因を語りました。

また、この日の試合は倉敷での開催。ホームラン後にスタンドへ向け手を上げたことをインタビュアーから問われると、「じいちゃんばあちゃんが来ていたので」と明かし、スタンドから一際大きな歓声が。

続けて「いいところを見せられて良かったなと思います」と話し、倉敷のファンからも大きな拍手が送られました。