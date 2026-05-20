●きょう20日(水)の昼前から天気崩れる。午後は降ったり止んだりの空模様

●あす21日(木)の未明から朝にかけて本降り。雷が発生するおそれも

●週末も天気ぐずつく。きょう20日(水)から早くも梅雨入りの可能性も…



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昨夜まで県内付近は概ね晴れていましたが、日付が変わる頃大陸方面から大きくまとまった雲が流れ込んできました。この時間雨は降っていませんが、この先天気は下り坂となります。





これからきょう20日(水)の午後にかけて、九州付近にある東西に大きく伸びる前線が北上。県内を通過する予想です。





雨が降り始めるのはきょう20日(水)の昼前になるとみています。断続的に雨雲が流れ込む予想で、傘の出番が続きそうです。





雨のピークはあす21日(木)の未明から朝にかけてで、一時本降り、また雷も発生するおそれがあります。

あす21日(木)の午前中はまだところどころに弱い雨雲が残りますが、昼過ぎには落ち着いた空模様が戻る見通しです。

きょう20日(水)から梅雨のはしり、もしくは早くも梅雨入りとなる可能性もあります。

この先の本格的な雨の季節への意識も、シッカリと高めておきましょう。





きょう20日(水)は昼前から雨雲が流れ込み、午後は降ったり止んだりの空模様が続く予想です。

これから出かける方は、大きめの傘を忘れずにお持ちください。





日中の最高気温は各地25度前後。概ね平年並みの気温ですが、雨の季節らしいジメッとした空気に包まれる予想です。





紫外線情報です。

きょう20日(水)は雲が多く、中部や東部を中心に紫外線は控えめとなりそうです。





あす21日(木)は未明から朝にかけて雨脚が強まる予想。ところどころで雷雨となる可能性もあります。

昼過ぎには雨も止み、あさって22日(金)は晴れ間が期待できそうです。

週末は再び天気下り坂で、23日(土)の日中から24日(日)にかけてぐずつくと見込んでいます。

気温は連日25度を超える予想で、湿気が多くムシムシした暑さになる見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）