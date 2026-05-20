「広島３−１ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

広島の床田寛樹投手（３１）が６回３安打無失点で２勝目を手にした。五、六回と２イニング連続で無死二塁のピンチを招いたが、粘り強さを発揮し後続を斬った。無失点の登板は今季初。ＤｅＮＡ戦での白星は昨年５月２５日以来、８登板ぶりとなった。チームはカード初戦を制し、約３週間ぶりの連勝とした。

ピンチでも堂々としていた。勝利の振り子が左右に振れる試合中盤の五、六回。床田が２イニング連続で無死二塁を切り抜けた。ＤｅＮＡに流れを渡さない投球。球場を大きな拍手が包んだ。

「今年の最初から、先頭を出したときに点を取られがちだった。勝負どころで、それなりにしっかり投げられた」

２−０の五回、勝又に中越え二塁打を許した。続く成瀬には８球粘られるも遊ゴロ。２死三塁では代打・ビシエドに対し、内角膝元にカットボールを投げ切り、遊ゴロに打ち取った。

上位打線と対峙（たいじ）した六回は、研ぎ澄ました集中力で踏ん張る。制球に苦しんだ場面があった序盤とは一転、勝負どころで制球力がさえた。先頭の蝦名に左中間へ二塁打を許し、一発が出れば同点となるピンチで度会、筒香、佐野を打ち取った。

新井監督は「走者を出しても要所を締めて、試合をしっかりつくってくれた」とたたえた。６回３安打無失点での２勝目。無失点で投げ終えたのは今季初めて。ＤｅＮＡ戦での白星は昨年５月２５日以来８登板ぶりだ。

２月中旬、床田は滝田のスマートフォンを鳴らした。若鯉はキャンプ開始直後に左肘の痛みを訴え離脱。トミー・ジョン手術を受けた。

「焦る気持ちは僕も経験したから分かる。手術を受けたことが良かったと思える時がきっと来る。今は我慢して頑張れよと伝えました。やっぱり、頑張ってほしいじゃないですか」

自身も１年目の２０１７年７月に滝田と同じ手術を受け、実戦復帰まで１年を要した経験がある。当時を「プロで一番、苦しかった時期」と振り返る。同じ道を歩んだからこそ、もどかしさが痛いほどわかった。

滝田は感謝の思いを言葉にした。「人生で初めての手術。めちゃくちゃ不安だった。でも、床田さんや昂也（高橋）さんが連絡をくれた。めちゃくちゃうれしかった」。同箇所の手術を受けた高橋からも背中を押された。２人からの励ましを力に変え、リハビリに励んでいる。

９５球での交代。先頭打者を打ち取ったり、四球をなくしたりできれば、球数を減らせる。床田は「火曜日は週の始まり。６回は、ちょっと物足りない。もうちょっと投げられたら」と前を向く。“火曜日の男”としてチームを支える決意だ。