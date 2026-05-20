大阪・ＡＢＣテレビ（朝日放送）のバラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」（金曜・午後１１時１７分）で４代目秘書を務め、３月末で同局を退社した増田紗織アナウンサーが最新ショットを披露した。

インスタグラムで「『Ｑさま』ありがとうございました！」とテレビ朝日系バラエティー番組に出演したことを報告。「暑くなりそうですね。みなさまお気をつけてお過ごしください！」とつづり、ジャケットを羽織った私服の全身ショットをアップした。

フォロワーは「めっちゃ可愛い〜」「脚キレイ」「綺麗な脚」「Ｑさま見ましためっちゃ可愛かったです」「脚長っめちゃ細」「才色兼備」などの声を寄せた。

増田アナは慶大卒業。入社１年目の１９年から「探偵！ナイトスクープ」の秘書を担当。「ザコシ倶楽部」（スカイＡ）、「グッド！モーニング」（テレビ朝日系＝日曜版サブキャスター）、「ＳＡＬＬＹ’Ｓ ＣＯＦＦＥＥ」（ＡＢＣラジオ）に出演。３月１６日にＳＮＳで「３月末をもって７年間お世話になった朝日放送テレビを退社することになりました」と報告。４月からホリプロに所属した。