【NHK杯体操】最も“美しく正確な演技”を魅せた岡慎之助＆山口幸空に「セイコー エクセレント賞」が授与！極限の完成度を称え最高峰の限定ウオッチを贈呈

技の難易度を競うだけでなく、究極の美しさと一瞬の乱れも許さない正確性が求められる体操競技。その最高峰の舞台で、ひときわ輝きを放った男女2名のエースが表彰されました！

セイコーグループ株式会社は、2026年5月14日（木）～17日（日）に東京体育館で開催された「第65回NHK杯体操」において、男子・岡慎之助選手（徳洲会体操クラブ）と、女子・山口幸空選手（米田功体操クラブ／星槎国際横浜）の2名に「セイコー エクセレント賞」を贈呈いたしました。

4月の全日本個人総合選手権・決勝と、今回のNHK杯という国内2大大会を通じ、演技の完成度と出来栄えを示す「Eスコア」が最も高かった選手に贈られる栄誉ある賞。世界の頂点を狙う両選手と、日本の最高峰の技術が融合した奇跡の表彰の全貌をご紹介します。





岡 慎之助 選手



山口 幸空 選手

また、副賞として、岡選手には＜セイコー プロスペックス＞のSPEEDTIMERメカニカルモデルを、山口選手には＜セイコー ルキア＞のHappy Collectionモデルをそれぞれ贈呈しています。

■「セイコー エクセレント賞」について

セイコーは、2015年度から（公財） 日本体操協会のオフィシャルサプライヤーとして、日本の体操競技をサポートしています。「セイコー エクセレント賞」は2016年度に創設し、4月に実施された全日本個人総合選手権の決勝とNHK杯2日目の演技において、演技の完成度、出来栄えを示すEスコアの合計(＊)が最も高い男女各選手を表彰しています。

(＊)体操の得点は、演技の難易度を示すDスコアと、演技の完成度を示すEスコアを合計して計算されます。

■表彰の背景

体操競技においては、技の難易度だけでなく、着地や姿勢、流れといった演技の完成度が競技結果を大きく左右します。また、NHK杯体操は、日本国内最高峰の大会の一つとして位置づけられ、日本代表選考にも関わる重要な大会として、多くの注目を集めています。

一方、セイコーは創業以来、140年以上にわたり、ウオッチに象徴される「正確な時」を生み出す技術と、その根幹を支える妥協のないものづくりを育んできました。高い精度と洗練された美しさを両立させる姿勢は、自らを極限まで鍛え上げ、一瞬にすべてを懸けて完成度の高い演技を追求する体操選手たちの挑戦と深く通じ合うものです。精度と美、その両方を追い求め続けるセイコーの価値観を体現されている選手の皆様に、深い敬意を表し、本賞を贈呈しています。

岡慎之助選手、山口幸空選手、受賞本当におめでとうございます！コンマ数秒、数ミリのズレが結果を大きく左右する体操の世界において、完成度を評価するEスコアでトップに立つのは、並大抵の練習量では到達できない領域ですよね。そんな高い精度と美学を追い求める姿は、まさにセイコーさんのものづくりの魂と美しく共鳴しています。極上の時計を相棒に、ここから世界を舞台にさらに美しく羽ばたくお二人の挑戦を、みんなで全力で応援していきましょう！