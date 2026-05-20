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2026年5月24日の「新婚さんいらっしゃい！」は香川県から1時間スペシャルをお届け！

今回の舞台は、金刀比羅宮のふもと、まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける大衆演劇の一家「劇団扇子家」。0歳から86歳まで親子4世代、総勢13人の家族劇団に大きな転機が！ それは次女の結婚。それを機になんと役者経験ゼロの夫が新たに一座に加入！ あえて未経験の世界に飛び込んだ理由とは！？



■0歳から86歳まで！ 親子4世代・総勢13人の「ファミリー劇団」の絆

「劇団員、全員が家族」という、全国でも極めて珍しいスタイルを貫く「劇団扇子家」。そこには、芸歴85年を誇り、劇団で唯一かつらを結える「スーパーひいばあちゃん」こと丘美智子さん（86歳）や、生後わずか22日で初舞台を踏んだ演劇の申し子まで、親子4世代がひしめき合っている。

彼らの日常は、単に舞台に立つだけではない。照明や音響、小道具の修理から衣装の着付けなど、そのすべてを家族13人で手分けして担っている。自分たちの手で作り上げる舞台と、家族だからこそ高め合える深い絆。華やかな舞台の裏側にある、泥臭くも愛おしい一家の奮闘記は必見だ。

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■弓道部の王子様が演劇一家に！？ 11年越しの「推し」との結婚物語

今回の主役は、劇団の総座長の次女・すみれさんと、その夫・辰一郎さん。二人の出会いは高校時代まで遡る。当時、弓道部で凛々しく弓を引く1学年先輩の辰一郎さんに、すみれさんは一目惚れ。その姿は、0歳から舞台に立つ彼女の目にも「仕上がっている」と映るほど完璧なものだった。

しかし、接点のないまま辰一郎さんは卒業し、広島の大学へ。縁が切れたかと思われた数年後、運命の糸を手繰り寄せたのは、同じく劇団員であるすみれさんの姉夫婦だった。なんと、姉の夫と辰一郎さんは、高校時代の大親友だったのだ。

インテリア関係の仕事に従事し、役者経験は全くのゼロだった辰一郎さんだが、結婚を機に「家族の力になりたい」と劇団への入団を決意。かつての「推し」が、いまや舞台で共に汗を流すパートナーとなった、まさに少女漫画のような新婚生活の舞台裏に迫る。

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■豪華サプライズ！ 歌舞伎界のホープ・尾上右近も登場

番組は、二人の門出を祝う驚きのサプライズも用意。登場するのは、現在放送中の大河ドラマでも活躍し、若手歌舞伎界を牽引する尾上右近。 実は「劇団扇子家」と右近さんの間には、約11年前に番組の企画で7日間寝食を共にしたという深い縁があった。当時のVTRには、まだあどけなさが残る高校生時代のすみれさんの姿も。今回、その右近に会うため、辰一郎さんが東京・歌舞伎座へ向かう。憧れの存在を前に、新米役者の辰一郎さんが伝えた思い、そして右近から贈られた熱いエールとは？

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■前代未聞のハプニング！？藤井隆・井上咲楽が大衆演劇に体当たり挑戦

そして番組のクライマックスを飾るのは、MC藤井隆と井上咲楽による、一日限りのコラボ舞台。

本格的な白塗りのメイクを施し、劇団員の一員として板の上に立つ。藤井のキレのある立ち回りと、劇団員たちの圧倒的な熱量に、会場はかつてない興奮に包まれる。ところが、真剣なお芝居の最中に、予想だにしない事態が発生！？感動のシーンがまさかの展開に… ！？

笑いあり、涙あり、そして驚きの「芸」の競演あり。55周年特別企画にふさわしい、濃密な1時間！

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【番組情報】

「新婚さんいらっしゃい！55周年１時間特別企画

香川で45年！劇団員全員が家族の大衆演劇団に新婚さん誕生SP」

5月24日（日）ひる12時55分～1時55分（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット）

MC：藤井隆・井上咲楽