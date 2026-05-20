松木玖生サウサンプトン、“スパイ問題”で昇格POからの追放処分に…決勝進出から一転、1年でのプレミア復帰逃す
イングリッシュ・フットボール・リーグ(EFL)は19日、サウサンプトンが他クラブのトレーニングを無断で撮影していた問題を受けて、同クラブをプレミアリーグ昇格プレーオフから追放することを発表した。サウサンプトンは不服申し立てをするものとみられている。
1年でのプレミアリーグ復帰を目指したサウサンプトンは、今季のチャンピオンシップ(英2部相当)で4位になって昇格POに進んだ。ところが『BBC』などの現地メディアによれば、今月9日にミドルスブラとのPO準決勝第1戦を控えていたなかで7日、分析官がミドルスブラの練習を偵察し、スマートフォンで撮影するような様子もあったことが指摘されていた。
EFLは「両クラブ間で試合が予定されている場合、試合の72時間以内に他クラブのトレーニングを視察、または視察を試みることを禁止する」と規則で定めており、調査を開始。もっともPO準決勝は予定通りに開催され、2戦合計2-1でサウサンプトンが決勝に進出していた。
そうしたなかで19日、EFLは「サウサンプトンが『最大限の誠実さをもって行動すること』、そして『試合予定日の72時間以内に他クラブのトレーニングを視察することを禁じる規定』への違反を認めた」と発表。今回の事案だけでなく12月のオックスフォード・ユナイテッド戦、4月のイプスウィッチ戦でも同様の違反があったことが認められたことも明らかにしている。
EFL独立懲戒委員会はサウサンプトンの複数の違反行為を受けて、同クラブにPOからの除外と来季リーグ戦で勝ち点4を剥奪する処分を下した。スパイ被害を受けたミドルスブラがPO決勝に進出することになり、23日にハル・シティと対戦する予定になっている。
サウサンプトンにはMF松木玖生が所属しており、今季はシーズン途中から出場機会を大きく増やして公式戦29試合6得点2アシストの活躍だった。また、今季はフランス3部のバランシエンヌに期限付き移籍したFW高岡伶颯の所属元でもある。
1年でのプレミアリーグ復帰を目指したサウサンプトンは、今季のチャンピオンシップ(英2部相当)で4位になって昇格POに進んだ。ところが『BBC』などの現地メディアによれば、今月9日にミドルスブラとのPO準決勝第1戦を控えていたなかで7日、分析官がミドルスブラの練習を偵察し、スマートフォンで撮影するような様子もあったことが指摘されていた。
そうしたなかで19日、EFLは「サウサンプトンが『最大限の誠実さをもって行動すること』、そして『試合予定日の72時間以内に他クラブのトレーニングを視察することを禁じる規定』への違反を認めた」と発表。今回の事案だけでなく12月のオックスフォード・ユナイテッド戦、4月のイプスウィッチ戦でも同様の違反があったことが認められたことも明らかにしている。
EFL独立懲戒委員会はサウサンプトンの複数の違反行為を受けて、同クラブにPOからの除外と来季リーグ戦で勝ち点4を剥奪する処分を下した。スパイ被害を受けたミドルスブラがPO決勝に進出することになり、23日にハル・シティと対戦する予定になっている。
サウサンプトンにはMF松木玖生が所属しており、今季はシーズン途中から出場機会を大きく増やして公式戦29試合6得点2アシストの活躍だった。また、今季はフランス3部のバランシエンヌに期限付き移籍したFW高岡伶颯の所属元でもある。