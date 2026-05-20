敵地ロイヤルズ戦

米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手は18日（日本時間19日）、敵地ロイヤルズ戦に「5番・左翼」で先発出場し、4打数1安打だった。5回の守備では強肩を見せつけ、米国ファンからも賛辞が相次いだ。

2試合ぶりに先発出場した吉田が、守備で魅せた。0-0で迎えた5回1死二塁で、イズベルの打球はレフト前へ。チャージした吉田は捕球後、本塁へワンバウンド送球だ。本塁を狙ったマッシーを見事に刺して、先制を阻止した。

MLB公式Xが実際の映像を公開。打撃がクローズアップされることが多い吉田の強肩に、X上の米国のファンも熱視線を送った。

「今日のマサは絶好調だ！ バッティングは完璧だし、守備もゴールドグラブ級！」

「あのランナー、マッチョマンの肩に勝負を挑めると思ったのか。まさにキャノンだ！」

「まさに守備の美技だ」

「最高だ」

「まじかよ（笑）」

「マサはいい選手だよ。毎日試合に出続ければ、文句なしの選手になるはず！」

吉田は4打数1安打で打率は.259。チームは3-1で勝利した。



（THE ANSWER編集部）