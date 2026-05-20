吉田正尚、米ファン唸らせた好送球「守備もGG級！」 文句なしの「まさに美技」と絶賛の嵐
敵地ロイヤルズ戦
米大リーグ、レッドソックスの吉田正尚外野手は18日（日本時間19日）、敵地ロイヤルズ戦に「5番・左翼」で先発出場し、4打数1安打だった。5回の守備では強肩を見せつけ、米国ファンからも賛辞が相次いだ。
2試合ぶりに先発出場した吉田が、守備で魅せた。0-0で迎えた5回1死二塁で、イズベルの打球はレフト前へ。チャージした吉田は捕球後、本塁へワンバウンド送球だ。本塁を狙ったマッシーを見事に刺して、先制を阻止した。
MLB公式Xが実際の映像を公開。打撃がクローズアップされることが多い吉田の強肩に、X上の米国のファンも熱視線を送った。
「今日のマサは絶好調だ！ バッティングは完璧だし、守備もゴールドグラブ級！」
「あのランナー、マッチョマンの肩に勝負を挑めると思ったのか。まさにキャノンだ！」
「まさに守備の美技だ」
「最高だ」
「まじかよ（笑）」
「マサはいい選手だよ。毎日試合に出続ければ、文句なしの選手になるはず！」
吉田は4打数1安打で打率は.259。チームは3-1で勝利した。
（THE ANSWER編集部）