『時すでにおスシ!?』大江戸がみなとを誘う展開に反響「デートですか！？」「ドキドキしてきた」
永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第7話が19日に放送。大江戸（松山ケンイチ）がみなと（永作）を誘う展開に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第7話 みなと（永作博美）の髪についたシャリを取る大江戸（松山ケンイチ）
大江戸の元妻・澪（土居志央梨）は、大江戸に「顔がムカつく」と言って、今まで思っていたことを告白。澪は結婚してから20年間はすべて大江戸のためだったと言い「店畳まなきゃいけなくなって一番大変なときに『自分の人生を歩みたいから別れよう』って言ったのは私だってわかってる。わかってるけど、自分のために生きる練習なんてしてこなかったから、うまくできないの。私の20年ってなんか意味あったのかな、って」と吐露する。
そして澪は「それなのに、海弥はいつの間にか新しい場所見つけたみたいで、眉間のしわも減っちゃって顔も朗らかになっちゃって、なんかムカつくの」と続け「どん底のときに海弥を捨てた最悪の女なのに何言ってるんだって思ったでしょ？ 安心して。もう現れないから」と告げた。
大江戸は何も言えず、みなとに相談。みなとは「お互いにとって良い距離を探るには、正面から相手に向き合うしかないと思います」とアドバイスする。その後、大江戸は澪を呼び出して感謝を伝え「澪に捨てられたとは思ってない。最悪な女とも思ってない。澪があのとき『自分の人生を歩みたいから別れよう』って言ったのは、あんな結果になってしまった僕が澪の人生に責任を感じないようにって思ったからでしょ？」と伝えた。
大江戸は「だからこれからはブリになろう」「エブリデイ、ブリだったんだ、僕たち」と告白。ブリになれるのはすごいことだと続け「ワカシ、イナダ、ワラサとして過ごしたエブリデイがあったからこそブリになれる。僕たち夫婦は別れたけれど、20年間一緒に泳いだ過去は決して変わらない。一緒だったからいろんな荒波を乗り越えることができた。一緒だったから今の僕たちがある。だからこれからは、人生という名の海原をそれぞれに泳いでいくけれど、澪なら最高で最強の身がしまって脂が乗ったブリになれる。だから、僕も負けずにがんばる」と思いを告げた。
澪と向き合って話をした大江戸は、みなとに報告。帰り道、バスで2人きりになると、大江戸はみなとを見つめ「ちょっといいですか？」と言い、みなとの髪の毛についていたシャリを取る。大江戸はシャリを取った後もみなとをじっと見つめ、みなとが「まだ何かついてますか？」と聞くと、大江戸は「あの、水族館に行きませんか？ 今度一緒に、水族館に行きませんか？」と誘うのだった。
大江戸がみなとを誘う展開に、視聴者からは「デートですか！？」「ドキドキしてきた」「恋の発展！？」「きゅんとした」「楽しみ」などの反響が続々。また、大江戸と澪の関係にも「素敵だった」「良い関係に戻れてよかった」「ちょっと切ないけど良かった」などの声が寄せられている。
【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第7話 みなと（永作博美）の髪についたシャリを取る大江戸（松山ケンイチ）
大江戸の元妻・澪（土居志央梨）は、大江戸に「顔がムカつく」と言って、今まで思っていたことを告白。澪は結婚してから20年間はすべて大江戸のためだったと言い「店畳まなきゃいけなくなって一番大変なときに『自分の人生を歩みたいから別れよう』って言ったのは私だってわかってる。わかってるけど、自分のために生きる練習なんてしてこなかったから、うまくできないの。私の20年ってなんか意味あったのかな、って」と吐露する。
大江戸は何も言えず、みなとに相談。みなとは「お互いにとって良い距離を探るには、正面から相手に向き合うしかないと思います」とアドバイスする。その後、大江戸は澪を呼び出して感謝を伝え「澪に捨てられたとは思ってない。最悪な女とも思ってない。澪があのとき『自分の人生を歩みたいから別れよう』って言ったのは、あんな結果になってしまった僕が澪の人生に責任を感じないようにって思ったからでしょ？」と伝えた。
大江戸は「だからこれからはブリになろう」「エブリデイ、ブリだったんだ、僕たち」と告白。ブリになれるのはすごいことだと続け「ワカシ、イナダ、ワラサとして過ごしたエブリデイがあったからこそブリになれる。僕たち夫婦は別れたけれど、20年間一緒に泳いだ過去は決して変わらない。一緒だったからいろんな荒波を乗り越えることができた。一緒だったから今の僕たちがある。だからこれからは、人生という名の海原をそれぞれに泳いでいくけれど、澪なら最高で最強の身がしまって脂が乗ったブリになれる。だから、僕も負けずにがんばる」と思いを告げた。
澪と向き合って話をした大江戸は、みなとに報告。帰り道、バスで2人きりになると、大江戸はみなとを見つめ「ちょっといいですか？」と言い、みなとの髪の毛についていたシャリを取る。大江戸はシャリを取った後もみなとをじっと見つめ、みなとが「まだ何かついてますか？」と聞くと、大江戸は「あの、水族館に行きませんか？ 今度一緒に、水族館に行きませんか？」と誘うのだった。
大江戸がみなとを誘う展開に、視聴者からは「デートですか！？」「ドキドキしてきた」「恋の発展！？」「きゅんとした」「楽しみ」などの反響が続々。また、大江戸と澪の関係にも「素敵だった」「良い関係に戻れてよかった」「ちょっと切ないけど良かった」などの声が寄せられている。