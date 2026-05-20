「この子、大丈夫かな？」不安だった新人 → 働いてみて「まさか！」自分の【先入観】に反省した話

「この子、大丈夫かな？」そう感じた新人がいました。見た目も経験も、正直少し不安が残る印象──。ところが一緒に働き始めると、その不安は大きく裏切られることになります。今回は、筆者が自分の先入観に気づいたエピソードをご紹介します。

最初の印象

以前、カイロプラクティック治療院で受付の仕事をしていたときのことです。

結婚をして妊活を始めた私は、将来的に働き方を変えたいと考え、人事に相談していました。

もともと人手が足りていなかったこともあり、新たに受付スタッフを募集することになったのです。

面接に来た中で印象に残ったのが、23歳の女性です。アイドルのように可愛らしい雰囲気、接客の経験はほとんどないとのことでした。

正直なところ、心の中で少し引っかかるものがありました。

（この環境でやっていけるだろうか）

患者様には年配の方も多く、落ち着いた対応が求められる職場だったからです。

その後、経験のある応募者も何人か来ていたため、そちらの人が選ばれるのではないかと感じていました。

実際に一緒に働いてみると

ところが、採用されたのはその女性でした。

少し意外に思いながらも、私が業務を教えることになります。

初日は遅刻もあり、やはり不安がよぎりました。（やっぱり心配……）そう感じたのを覚えています。