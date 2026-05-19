3月は寒さが残る一方で、春のドライブシーズンに向けて愛車のメンテナンスを意識し始める時期だ。

エンジンオイルは、燃費やエンジンの保護性能、走行フィーリングにも関わる重要な消耗品。交換時期が近いなら、実店舗で実際に選ばれている売れ筋モデルを参考にすると選びやすい。

今回は、2026年3月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているエンジンオイルTOP10を紹介する。

※本記事は2026年3月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 エンジンオイル ランキング 1位

オートバックス 1位 カストロール GTX ウルトラクリーン

エンジン内部をクリーンに保つ性能を重視した定番モデル。

街乗りから日常の買い物、通勤まで幅広く使いやすく、価格と信頼性のバランスを重視するユーザーに選ばれている。

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イエローハット 1位 シェル ヒリックス シティ

日常走行で扱いやすい、シェル ヒリックスシリーズの人気モデル。

通勤や買い物など、短距離移動が多いユーザーにも選びやすく、エンジン保護と使いやすさのバランスに優れている。

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売れ筋 エンジンオイル ランキング 2位

オートバックス 2位 カストロール マグナテック

始動直後のエンジン保護を重視したロングセラーモデル。

短距離走行が多いユーザーや、普段使いの安心感を重視したい人に向いている。

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イエローハット 2位 カストロール マグナテック

オートバックスでも2位に入った定番オイル。

店舗を問わず上位に入っており、エンジン保護性能と扱いやすさで多くのユーザーに選ばれている。

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売れ筋 エンジンオイル ランキング 3位

オートバックス 3位 モリグリーン モリグリーン

コストパフォーマンスを重視するユーザーから支持される定番ブランド。

経済性と実用性のバランスがよく、気軽に交換しやすいエンジンオイルとして選ばれている。

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イエローハット 3位 カストロール エッジ

走行性能やエンジン保護性能を重視するユーザーに選ばれる高性能オイル。

高負荷時の安心感や、スムーズな走行フィーリングを求める人に向いている。

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オートバックス 4位～10位

4位：カストロール エッジ

5位：アクトプラス アクトプラス

6位：モービル Mobil 1

7位：シェル ヒリックス シティ

8位：オートバックス バンテージ スピリット

9位：エルフ ブリリアン

10位：BP バービスシリーズ

イエローハット 4位～10位

4位：ルート産業 モリドライブ リファイン プラス

5位：ジョイフル エナジールブ シールド

6位：イエローハット モーターオイル SL

7位：イエローハット ディーゼル ライト

8位：ジョイフル エナジールブ リカバリー

9位：シェル ヒリックス ウルトラ ユーロ

10位：イエローハット マグマックス GPL プレミアム

まとめ

2026年3月のエンジンオイルランキングでは、カストロール、シェル、モリグリーンといった定番ブランドが引き続き強さを見せる結果となった。

特に、カストロール マグナテックはオートバックスとイエローハットの両方で2位に入り、普段使いのエンジンオイルとして安定した人気を集めている。

また、オートバックスではカストロール GTX ウルトラクリーン、イエローハットではシェル ヒリックス シティが1位となり、どちらも日常使いで選びやすい定番オイルが首位を獲得した。

春のドライブシーズンに向けて愛車の状態を整えるなら、こうした売れ筋上位のオイルを基準に、車種や走り方に合った一本を選びたい。\