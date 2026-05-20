“総フォロワー数530万人”Z世代のカリスマインフルエンサー、透け感ブラックコーデで魅了【サツコレ2026SS】
YouTubeやTikTokなどで活躍し、SNSの総フォロワー数530万人を超えるZ世代のカリスマインフルエンサー・さくらが、17日に札幌コンベンションセンターで開催された北海道最大級のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER』(略称:アップティー サツコレ2026SS)に登場した。
【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣
さくらはシックな黒のノースリーブトップスに、透け感が魅力的なシアー素材のフリルロングスカートを合わせたオールブラックコーデを披露。モードな着こなしと堂々としたウォーキングで会場を魅了した。
24回目の開催となった今回は、6月20日に沖縄サントリーアリーナで開催される『OKINAWA COLLECTION 2026』(略称:『オキコレ2026』)との共通テーマとして「STARLIGHT」を掲げ、多様な個性と価値観が共鳴することで生まれる“新たな創造”をファッションで表現。多彩な演出とともに、140人以上の豪華出演者による約5時間におよぶ充実のステージを展開した。
【写真】スラリ美脚でランウェイを闊歩した櫻井優衣
さくらはシックな黒のノースリーブトップスに、透け感が魅力的なシアー素材のフリルロングスカートを合わせたオールブラックコーデを披露。モードな着こなしと堂々としたウォーキングで会場を魅了した。