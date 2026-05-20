きょう20日（水）は、梅雨前線が北上し、九州南部から雨が降り出すでしょう。雨の範囲は次第に東へと広がり、東日本も夕方や夜は雨雲がかかりそうです。

■梅雨前線が北上、西からは低気圧が近づく

20日（水）の朝までに、梅雨前線が九州付近から関東の南まで北上する予想です。そのため、朝は九州南部で雨の範囲が広がるでしょう。日中は中国地方や四国地方で雨が降り出し、雨足の強まる所がありそうです。夕方になると近畿地方でも雨雲がかかり、早ければ東海でも雨が降るでしょう。東日本は昼過ぎくらいまで晴れ間がありますが、夜は関東でも雨の降り出す可能性がありますので、いずれの地域も雨具を持って出かけた方がよさそうです。東北は夜まで晴れ間のある所が多いでしょう。北海道は朝か昼前まで雨の所がありますが、夕方以降は晴れ間の出てくる所が多い予想です。

■あす21日（木）は九州から東北で本降りの雨

あす未明になると雨の範囲は東北まで広がり、朝の通勤通学の時間帯など九州から東北まで広く本降りの雨になるでしょう。九州では夕方ごろから雨雲が抜けていきますが、近畿地方から東日本では金曜日にかけてぐずついた天気が続きそうです。

■平年を上回る暑さ続く

きょう5月20日（水）の最高気温は、多くの地点できのう19日（火）よりも3℃ほど下がるものの、平年よりは3〜5℃ほど高い所が多くなりそうです。また、九州や関東甲信の内陸では30℃以上の予想も出ています。きのう猛暑日となった福島でも32℃の予想です。きょうも暑さ対策を怠らずにお過ごしください。

【きょう5月20日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：10℃

青森 ：20℃ 盛岡：28℃

仙台 ：26℃ 新潟：26℃

長野 ：29℃ 金沢：28℃

名古屋：28℃ 東京：29℃

大阪 ：27℃ 岡山：26℃

広島 ：25℃ 松江：26℃

高知 ：26℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：30℃